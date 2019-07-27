رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

يفتتح التعليم العالي والبحث العلمي رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لبدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة بشعبتي العلمية والأدبية يوم الأحد الموافق 21 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر عمليات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة للكليات 2019 لمدة خمسة أيام متواصلة، خلال ساعات سوف يتوافد الآلاف من الطلبة والطالبات إلى مكاتب التنسيق الموزعة بمختلف الجامعات المصرية لكتابة رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الأولى ويجب على كل طالب ملئ كراسة الرغبات ب 60 كلية مراد الالتحاق بهم وفقا للأولوية المحببة لديه.

تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

وضعت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدني للتنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة لكل من الشعبة العلمية والأدبية، وقد بلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمي 97.07% والشعبة الأدبية 80% وشعبة علمي رياضة 95%، يستطيع جميع الطلاب التوجه إلى بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وكتابة رغبات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 بدأ من يوم 21 يوليو وعلى مدار ال24 ساعة يستقبل موقع تنسيق الثانوية 2019 رغبات الطلاب ولكن مع انتهاء فترة التسجيل يوم 25 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءا لا يمكن لأي الطلاب في تعديل رغبات المسجلة سابقا.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

تعد بوابة الحكومة المصرية للتنسيق البوابة الرسمية لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 لجميع المراحل الأولى والثانية والثالثة وأيضا الموقع الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات الحكومية، مع وصول عقارب الساعة التاسعة صباحا بدء تفعيل رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق واستعداد الطلاب لملئ رغبات تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019.

يستمر موقع الحكومة المصرية للتنسيق في استقبال تسجيلات الطلاب لرغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الأولى حتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، وخلال ثلاث أيام من انتهاء التسجيل سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ونسب ومجاميع كل كليات المرحلة الأولى.

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية 2019

نباشر أعمال التنسيق وموعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية 2019، حيث نوهت وزارة التربية والتعليم العالي أن فور انتهاء أعمال الفرز لرغبات الطلاب سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 وسوف يتابع طلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم في نفس اليوم، وكانت هناك بعض المعلومات التي تشير لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة مرحلة أولى 2019 اليوم السبت وفقا لموقع اليوم السابع، وهناك معلومات آخرى توضح أنه سيتم ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 منتصف الأسبوع الحالي.