نتيجة تنسيق المرحلة الأولى| أماكن شاغرة للهندسة والطب البيطري في المرحلة الثانية

تُعلن وزارة التعليم العالي بعد قليل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي يترقبها الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بالكليات الجامعية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، والتي بدأت في الأحد الماضي واستمرت إلى ستة أيام وبعد أن انتهت في الجمعة بعد أن تم مد تسجيل الرغبات يوم كامل لاستكمال الطلاب تقديم الرغبات.

وتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 142750 طالبا وطالبة من أصل 143 ألف يحق لهم تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى والذين تخطوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والذي جاء في أعلى مستوياته هذا العام بعد ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير جداً وارتفع تنسيق المرحلة الأولى لهذا الحد بعد أن حصل 17% من طلاب الثانوية العامة على درجات بين 95% إلى 100% ليكون الحد الأدنى في المرحلة الاولى لشُعبة العلمي علوم 97.07% والشعبة الهندسية 95% والأدبي 80%.

أماكن شاغرة لكليات القمة في المرحلة الثانية

هناك بعد الكليات لم تكتفي بالأعداد من المرحلة الأولى وتكون متاحة أمام الطلاب في المرحلة الثانية ولكن للشريحة الأولى ومنها كلية الطب البيطري فقط لشُعبة العلمي علوم، وفي شعبة العلمي (رياضة) الهندسة – الحاسبات والمعلومات – الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، ووفقا للمجموع التكراري يكون الحد الأدنى لكليات الطب البشري 404 درجات بنسبة 98.5%، فيما جاء بكلية طب الأسنان (402 – 403 درجات) 98% و98.2%، والصيدلة من (400 إلى 401 درجة) بنسبة 97.6%، و97.8%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق أنه سيتم إبلاغ الطلاب ببطاقة الترشيح للكلية التي رُشح لها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ويمكنكم معرفة النتيجة برقم الجلوس فور الإعلان عنها رسميا في المؤتمر الصحفي المُقرر انعقاده اليوم، وأكد الموقع الرسمي أنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها في الكليات الجامعية ولكنها لا تعتبر مستند رسمي.