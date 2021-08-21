تنسيق المرحلة الأولى 2021 | الرابط وخطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني

انطلق موقع التنسيق الالكتروني لاستقبال تسجيل طلاب الثانوية العامة 2021، حيث فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى، وأعلنت وزارة التعليم العالى، الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب أن يتبعها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى

وفيما يلي نعرض الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني ٢٠٢١.

خطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للثانوية العامة بموقع التنسيق الإلكترونى ٢٠٢١

أولا: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثالثا: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

– يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

– يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

– يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات، وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

– يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

– ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

– يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشح لها.

– بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

– يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

– إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

موقع التنسيق الإلكتروني 2021

وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني 2021 العمل رسميًا لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، وبدأ رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 في العمل على تسجيل الرغبات للطلاب.

تنسيق 2021 للمرحلة الأولى من الثانوية العامة

وذكر موقع التنسيق الإلكتروني الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولى من الثانوية العامة (تنسيق 2021) للشعب الثلاث كما يلي:

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة العلمية- علمي علوم: 362.5 درجة.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الهندسية- علمي رياضة أو شعبة الرياضيات: 328 درجة.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي – أدبي: 269.5 درجة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أعلن في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 أو تنسيق الجامعات كما يلي: الشعبة الأدبية (أدبي) 65%.، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%.، شعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%.