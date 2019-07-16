تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات: الحد الأدنى 97.07% للعلمي علوم و95% للرياضيات و80% للأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2019، وذلك للشعب الثلاث شعبة العلمي علوم وشعبة العلمي رياضيات وللشعبة الأدبية، حيث يبلغ عدد طلاب تلك المرحلة نحو 143313 طالب وطالبه موزعين كالتالي :- 30152 طالب وطالبه بشعبة العلمي علوم، و14690 طالب وطالبه بشعبة الرياضيات، و98471 طالب وطالبه بالشعبة الأدبية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات:-

يبدأ طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي، ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، مع وجود تغير جوهري فى تسجيل الرغبات هذا العام عن الأعوام الماضية، حيث يجب على الطالب تسجيل 75 رغبة هذا العام. والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات بلغت كالتالي :-

1- الشعبة العلمية بحد أدني 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر بزيادة قدرها 4 درجات عن العام الماضي 2018.

2- الشعبة الهندسية بحد أدني 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر بزيادة قدرها 4.5 درجات عن العام الماضي..

3- الشعبة الأدبية بحد ادني 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر ، وهي ذات نسبة تنسيق العام الماضي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الماضي الموافق 13 يوليو 2019، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 78.6% بارتفاع قدره 4.5%عن نسبة النجاح في العام الماضي، وهذا يرجع إلى سهولة الامتحانات هذا العام عن العام الماضي، كما شهد الحد الأدنى للتنسيق ارتفاع غير مسبوق هذا العام عن الأعوام الماضية.