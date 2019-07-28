بالمجموع والنسبة المئوية….. تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للجامعات 2019 (علمى وادبى)

أعلنت وزارة التعليم العالى اليوم الأحد 28 يونيو 2019 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي للجامعات المصرية 2019، بعد فترة كبيرة من التكهنات بخصوص الحد الادنى للقبول فى كليات القمة، بعد ارتفاع نسبة الحاصلين على أكثر من 90% فى ظاهرة غير مسبوقة. وقد أسدلت الوزارة الستار على النتيجة بإعلانها اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى والتي ننفرد في موقع كلمة بنشرها بالمجموع وبالنسبة المئوية .
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 والمجموع والنسبة المئوية (الشعبة العلمية)
|الكلية
|الدرجات
|النسبة المئوية
|طب المنصورة
|405.5
|98.9 %
|طب المنوفية بشبين الكوم
|405.5
|98.9 %
|هندسة بترول و تعدين السويس
|405.5
|98.9 %
|طب جنوب الوادي
|405
|98.78 %
|طب الزقازيق
|405
|98.78 %
|طب طنطا
|405
|98.78 %
|طب القاهرة
|405
|98.78 %
|طب سوهاج
|405
|98.78 %
|طب عين شمس
|404.5
|98.65 %
|طب الإسكندرية
|404.5
|98.65 %
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|404.5
|98.65 %
|طب بنها
|404.5
|98.65 %
|طب المنيا
|404.5
|98.65 %
|طب كفر الشيخ
|404.5
|98.65 %
|طب حلوان
|404
|98.53 %
|طب بور سعيد
|404
|98.53 %
|طب أسيوط
|404
|98.53 %
|طب الفيوم
|403.5
|98.41 %
|طب السويس
|403.5
|98.41 %
|طب أسوان
|403.5
|98.41 %
|طب بني سويف
|403.5
|98.41 %
|طب أسنان الزقازيق
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان المنيا
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان بني سويف
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان أسيوط
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان الفيوم
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان طنطا
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان كفر الشيخ
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان المنصورة
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان جنوب الوادي
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان عين شمس
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان الإسكندرية
|403.0
|98.29 %
|طب أسنان القاهرة
|403.0
|98.29 %
|صيدلة المنوفية
|402.5
|98.17 %
|صيدلة جنوب الوادي
|402.5
|98.17 %
|صيدلة الفيوم
|402.0
|98.04 %
|صيدلة دمنهور
|402.0
|98.04 %
|صيدلة المنصورة
|402.0
|98.04 %
|صيدلة مدينة السادات
|402.0
|98.04 %
|صيدلة المنيا
|402.0
|98.04 %
|صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ
|401.5
|97.92 %
|صيدلة بني سويف
|401.5
|97.92 %
|صيدلة الزقازيق
|401.5
|97.92 %
|صيدلة طنطا
|401.5
|97.92 %
|صيدلة القاهرة
|401.5
|97.92 %
|صيدلة سوهاج
|401.5
|97.92 %
|صيدلة عين شمس
|401.5
|97.92 %
|صيدلة أسيوط
|401.0
|97.80 %
|صيدلة الإسكندرية
|401.0
|97.80 %
|صيدلة بور سعيد
|401.0
|97.80 %
|صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|401.0
|97.80 %
|صيدلة حلوان
|401.0
|97.80 %
|علاج طبيعي القاهرة
|400.5
|97.68 %
|علاج طبيعي بني سويف
|400.5
|97.68 %
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|400.5
|97.68 %
|علاج طبيعي جنوب الوادي
|400.5
|97.68 %
|طب بيطري المنوفية
|399.5
|97.43 %
|ألسن كفر الشيخ
|399.5
|97.43 %
|طب بيطري المنصورة
|399.0
|97.31 %
|طب بيطري المنيا
|399.0
|97.31 %
|طب بيطري الزقازيق
|399.0
|97.31 %
|طب بيطري بني سويف
|399.0
|97.31 %
|علوم البترول والتعدين مطروح
|399.0
|97.31 %
|طب بيطري كفر الشيخ
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري جنوب الوادي
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري أسوان
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري سوهاج
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري أسيوط
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري دمنهور
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري القاهرة
|398.5
|97.19 %
|اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
|398.5
|97.19 %
|طب بيطري الإسكندرية
|398.0
|97.07 %
|طب بيطري بنها
|398.0
|97.07 %
|طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
|398.0
|97.07 %
|طب بيطري مدينة السادات
|398.0
|97.07 %
|طب بيطري مطروح
|398.0
|97.07 %
|طب بيطري الوادي الجديد
|398.0
|97.07 %
|هندسة دمياط
|397.5
|96.95 %
|هندسة المنصورة
|395.0
|96.34 %
|هندسة القاهرة
|395.0
|96.34 %
|هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|394.5
|96.21 %
|هندسة بني سويف
|393.0
|95.85 %
|هندسة الزقازيق
|392.0
|95.60 %
|هندسة عين شمس
|392.0
|95.60 %
|هندسة جنوب الوادي
|392.0
|95.60 %
|هندسة طنطا
|391.0
|95.36 %
|هندسة المنوفية بشبين الكوم
|390.5
|95.24 %
|هندسة بنها
|390.0
|95.12 %
|هندسة بنها بشبرا
|389.5
|95 %
|هندسة كفر الشيخ
|389.5
|95 %
|هندسة بور سعيد
|389.5
|95 %
|هندسة الإسكندرية
|389.5
|95 %
|هندسة سوهاج
|389.5
|95 %
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بالمجموع والنسبة المئوية (الشعبة الأدبية)
|الكلية
|المجموع
|النسبة المئوية
|اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
|402.0
|98.04 %
|الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
|398.5
|97.19 %
|ألسن كفر الشيخ
|398.5
|97.19 %
|سياسة واقتصاد السويس
|397.5
|96.95 %
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|395.0
|96.43 %
|سياسة واقتصاد بني سويف
|395.0
|96.43 %
|ألسن عين شمس
|394.5
|96.21 %
|إعلام القاهرة
|394.5
|96.21 %
|ألسن بني سويف
|393.0
|95.85 %
|ألسن المنيا
|392.5
|95.73 %
|ألسن سوهاج
|392.0
|95.60 %
|ألسن الأقصر
|391.5
|95.48 %
|ألسن أسوان
|391.5
|95.48 %
|آثار الزقازيق بصان الحجر
|390.5
|95.24 %
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|389.5
|95 %
|إعلام بني سويف
|389.5
|95 %
|آثار القاهرة
|387.5
|94.51 %
|آثار دمياط
|387.5
|94.51 %
|إعلام جنوب الوادي
|387.0
|94.39 %
|آثار و لغات مطروح
|385.5
|94.02 %
|الاعاقة والتأهيل الزقازيق
|384.5
|93.78 %
|آثار الفيوم
|384.5
|93.78 %
|آثار أسوان
|384.0
|93.65 %
|تربية المنيا
|384.0
|93.65 %
|آثار الأقصر
|383.0
|93.41 %
|تربية عين شمس
|382.5
|93.29 %
|تربية الزقازيق
|382.0
|93.17 %
|تربية طنطا
|381.5
|93.04 %
|آثار سوهاج
|381.0
|92.92 %
|تربية بور سعيد
|381.0
|92.92 %
|تربية بنها
|380.5
|92.80 %
|الاعاقة والتأهيل بني سويف
|379.5
|92.65 %
|آثار جنوب الوادي
|379.5
|92.65 %
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|379.0
|92.43 %
|تربية الإسكندرية
|377.5
|92.07 %
|تربية مدينة السادات
|375.5
|91.58 %
|تربية المنصورة
|375.5
|91.58 %
|تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
|375.0
|91.46 %
|تربية دمنهور
|375.0
|91.46 %
|تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
|375.0
|91.46 %
|تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
|374.0
|91.21 %
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|372.0
|90.73 %
|تربية حلوان
|372.0
|90.73 %
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|372.0
|90.73 %
|تربية كفر الشيخ
|371.5
|90.60 %
|تربية جنوب الوادي
|371.5
|90.60%
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|371.0
|90.48 %
|تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
|370.0
|90.24 %
|تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
|368.5
|89.87 %
|تربية طفولة مبكرة بور سعيد
|368.0
|89.75 %
|تربية الفيوم
|367.0
|89.51 %
|تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
|366.5
|89.39 %
|تربية بني سويف
|365.5
|89.14 %
|تربية بنات عين شمس
|365.5
|89.14 %
|تربية (طفولة) طنطا
|365.0
|89.02 %
|تربية (تعليم ابتدائي) بنها
|365.0
|89.02 %
|تربية قناة السويس بالإسماعيلية
|365.0
|89.02 %
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|364.0
|88.78 %
|آداب القاهرة
|364.0
|88.78 %
|تربية سوهاج
|363.5
|88.65 %
|تربية أسيوط
|363.5
|88.65 %
|تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
|361.5
|88.17 %
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|361.0
|88.04 %
|تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
|360.5
|87.92 %
|تربية طفولة مبكرة المنوفية
|360.0
|87.80 %
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|360.0
|87.80 %
|آداب عين شمس
|360.0
|87.80 %
|تربية (طفولة) كفر الشيخ
|359.5
|87.68 %
|تربية نوعية الزقازيق
|358.5
|87.43 %
|تربية طفولة مبكرة المنيا
|358.5
|87.43 %
|تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
|358.0
|87.31 %
|تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
|357.5
|87.19 %
|تربية نوعية طنطا
|357.0
|87.07 %
|آداب بنها
|357.0
|87.07 %
|تربية نوعية المنيا
|357.0
|87.07 %
|تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
|356.5
|86.95 %
|سياحة وفنادق الإسكندرية
|355.5
|86.70 %
|تربية السويس
|355.5
|86.70 %
|تربية (طفولة) عين شمس
|355.0
|86.58 %
|تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
|353.5
|86.21 %
|آداب بور سعيد
|354.0
|86.43 %
|آداب حلوان
|353.0
|86.09 %
|تربية (طفولة) الإسكندرية
|352.5
|85.79 %
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|351.5
|85.37 %
|تربية طفولة مبكرة أسيوط
|351.0
|85.60 %
|تربية طفولة مبكرة بني سويف
|351.0
|85.60 %
|حقوق المنيا
|351.0
|85.60 %
|آداب الإسكندرية
|350.5
|85.48 %
|آداب العريش
|350.2
|85.41 %
|تربية العريش
|349.7
|85.29 %
|تجارة دمياط
|349.5
|84.24 %
|تربية نوعية كفر الشيخ
|349.5
|84.24 %
|تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية
|349.5
|84.24 %
|تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية
|349.5
|84.24 %
|تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
|348.5
|85.20 %
|فنون جميلة (فنون) أسيوط
|348.0
|84.87 %
|تجارة القاهرة
|347.0
|84.63 %
|آداب المنصورة
|346.5
|84.51 %
|تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم
|346.0
|84.39 %
|تجارة المنصورة
|346.0
|84.39 %
|تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
|346.0
|84.39 %
|تجارة الزقازيق
|345.5
|84.26 %
|تربية طفولة مبكرة الفيوم
|345.5
|84.26 %
|تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
|344.5
|84.02 %
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|344.5
|84.02 %
|تجارة جنوب الوادي
|344.5
|84.02 %
|آداب الزقازيق
|344.0
|83.90 %
|تربية طفولة مبكرة القاهرة
|344.0
|83.90 %
|آداب المنوفية بشبين الكوم
|343.5
|83.78 %
|سياحة وفنادق المنصورة
|343.5
|83.78 %
|تربية طفولة مبكرة دمنهور
|343.5
|83.78 %
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