 التخطي إلى المحتوى

بالمجموع والنسبة المئوية….. تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للجامعات 2019 (علمى وادبى)

كتب مصطفى صديق القاضيفي آخر تحديث
بالمجموع والنسبة المئوية….. تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للجامعات 2019 (علمى وادبى)
تنسيق المرحلة الاولى بالنسبة المئوية

أعلنت وزارة التعليم العالى اليوم الأحد 28 يونيو 2019 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي للجامعات المصرية 2019، بعد فترة كبيرة من التكهنات بخصوص الحد الادنى للقبول فى كليات القمة، بعد ارتفاع نسبة الحاصلين على أكثر من 90% فى ظاهرة غير مسبوقة. وقد أسدلت الوزارة الستار على النتيجة بإعلانها اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى والتي ننفرد في موقع كلمة بنشرها بالمجموع وبالنسبة المئوية .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 والمجموع والنسبة المئوية (الشعبة العلمية)

الكليةالدرجاتالنسبة المئوية
طب المنصورة405.598.9 %
طب المنوفية بشبين الكوم 405.598.9 %
هندسة بترول و تعدين السويس405.598.9 %
طب جنوب الوادي40598.78 %
طب الزقازيق40598.78 %
طب طنطا40598.78 %
طب القاهرة40598.78 %
طب سوهاج40598.78 %
طب عين شمس404.598.65 %
طب الإسكندرية404.598.65 %
طب قناة السويس بالإسماعيلية404.598.65 %
طب بنها404.598.65 %
طب المنيا404.598.65 %
طب كفر الشيخ404.598.65 %
طب حلوان40498.53 %
طب بور سعيد40498.53 %
طب أسيوط40498.53 %
طب الفيوم403.598.41 %
طب السويس403.598.41 %
طب أسوان403.598.41 %
طب بني سويف403.598.41 %
طب أسنان الزقازيق403.098.29 %
طب أسنان المنيا403.098.29 %
طب أسنان بني سويف403.098.29 %
طب أسنان أسيوط403.098.29 %
طب أسنان الفيوم403.098.29 %
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية403.098.29 %
طب أسنان طنطا403.098.29 %
طب أسنان كفر الشيخ403.098.29 %
طب أسنان المنصورة403.098.29 %
طب أسنان جنوب الوادي403.098.29 %
طب أسنان عين شمس403.098.29 %
طب أسنان الإسكندرية403.098.29 %
طب أسنان القاهرة403.098.29 %
صيدلة المنوفية402.598.17 %
صيدلة جنوب الوادي402.598.17 %
صيدلة الفيوم402.098.04 %
صيدلة دمنهور402.098.04 %
صيدلة المنصورة402.098.04 %
صيدلة مدينة السادات402.098.04 %
صيدلة المنيا402.098.04 %
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ401.597.92 %
صيدلة بني سويف401.597.92 %
صيدلة الزقازيق401.597.92 %
صيدلة طنطا401.597.92 %
صيدلة القاهرة401.597.92 %
صيدلة سوهاج401.597.92 %
صيدلة عين شمس401.597.92 %
صيدلة أسيوط401.097.80 %
صيدلة الإسكندرية401.097.80 %
صيدلة بور سعيد401.097.80 %
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية401.097.80 %
صيدلة حلوان401.097.80 %
علاج طبيعي القاهرة400.597.68 %
علاج طبيعي بني سويف400.597.68 %
علاج طبيعي كفر الشيخ400.597.68 %
علاج طبيعي جنوب الوادي400.597.68 %
طب بيطري المنوفية399.597.43 %
ألسن كفر الشيخ399.597.43 %
طب بيطري المنصورة399.097.31 %
طب بيطري المنيا399.097.31 %
طب بيطري الزقازيق399.097.31 %
طب بيطري بني سويف399.097.31 %
علوم البترول والتعدين مطروح399.097.31 %
طب بيطري كفر الشيخ398.597.19 %
طب بيطري جنوب الوادي398.597.19 %
طب بيطري أسوان398.597.19 %
طب بيطري سوهاج398.597.19 %
طب بيطري أسيوط398.597.19 %
طب بيطري دمنهور398.597.19 %
طب بيطري القاهرة398.597.19 %
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة398.597.19 %
طب بيطري الإسكندرية398.097.07 %
طب بيطري بنها398.097.07 %
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية398.097.07 %
طب بيطري مدينة السادات398.097.07 %
طب بيطري مطروح398.097.07 %
طب بيطري الوادي الجديد398.097.07 %
هندسة دمياط397.596.95 %
هندسة المنصورة395.096.34 %
هندسة القاهرة395.096.34 %
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية394.596.21 %
هندسة بني سويف393.095.85 %
هندسة الزقازيق392.095.60 %
هندسة عين شمس392.095.60 %
هندسة جنوب الوادي392.095.60 %
هندسة طنطا391.095.36 %
هندسة المنوفية بشبين الكوم390.595.24 %
هندسة بنها390.095.12 %
هندسة بنها بشبرا389.595 %
هندسة كفر الشيخ389.595 %
هندسة بور سعيد389.595 %
هندسة الإسكندرية389.595 %
هندسة سوهاج389.595 %

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  2019 بالمجموع والنسبة المئوية (الشعبة الأدبية)

الكليةالمجموعالنسبة المئوية
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة402.098.04 %
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية398.597.19 %
ألسن كفر الشيخ398.597.19 %
سياسة واقتصاد السويس397.596.95 %
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية395.096.43 %
سياسة واقتصاد بني سويف395.096.43 %
ألسن عين شمس394.596.21 %
إعلام القاهرة394.596.21 %
ألسن بني سويف393.095.85 %
ألسن المنيا392.595.73 %
ألسن سوهاج392.095.60 %
ألسن الأقصر391.595.48 %
ألسن أسوان391.595.48 %
آثار الزقازيق بصان الحجر390.595.24 %
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس389.595 %
إعلام بني سويف389.595 %
آثار القاهرة387.594.51 %
آثار دمياط387.594.51 %
إعلام جنوب الوادي387.094.39 %
آثار و لغات مطروح385.594.02 %
الاعاقة والتأهيل الزقازيق384.593.78 %
آثار الفيوم384.593.78 %
آثار أسوان384.093.65 %
تربية المنيا384.093.65 %
آثار الأقصر383.093.41 %
تربية عين شمس382.593.29 %
تربية الزقازيق382.093.17 %
تربية طنطا381.593.04 %
آثار سوهاج381.092.92 %
تربية بور سعيد381.092.92 %
تربية بنها380.592.80 %
الاعاقة والتأهيل بني سويف379.592.65 %
آثار جنوب الوادي379.592.65 %
تربية المنوفية بشبين الكوم379.092.43 %
تربية الإسكندرية377.592.07 %
تربية مدينة السادات375.591.58 %
تربية المنصورة375.591.58 %
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق375.091.46 %
تربية دمنهور375.091.46 %
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا375.091.46 %
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد374.091.21 %
فنون جميلة (فنون) المنصورة372.090.73 %
تربية حلوان372.090.73 %
تربية طفولة مبكرة الزقازيق372.090.73 %
تربية كفر الشيخ371.590.60 %
تربية جنوب الوادي371.590.60%
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا371.090.48 %
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد370.090.24 %
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس368.589.87 %
تربية طفولة مبكرة بور سعيد368.089.75 %
تربية الفيوم367.089.51 %
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية366.589.39 %
تربية بني سويف365.589.14 %
تربية بنات عين شمس365.589.14 %
تربية (طفولة) طنطا365.089.02 %
تربية (تعليم ابتدائي) بنها365.089.02 %
تربية قناة السويس بالإسماعيلية365.089.02 %
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة364.088.78 %
آداب القاهرة364.088.78 %
تربية سوهاج363.588.65 %
تربية أسيوط363.588.65 %
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات361.588.17 %
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية361.088.04 %
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ360.587.92 %
تربية طفولة مبكرة المنوفية360.087.80 %
تربية طفولة مبكرة المنصورة360.087.80 %
آداب عين شمس360.087.80 %
تربية (طفولة) كفر الشيخ359.587.68 %
تربية نوعية الزقازيق358.587.43 %
تربية طفولة مبكرة المنيا358.587.43 %
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس358.087.31 %
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان357.587.19 %
تربية نوعية طنطا357.087.07 %
آداب بنها357.087.07 %
تربية نوعية المنيا357.087.07 %
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور356.586.95 %
سياحة وفنادق الإسكندرية355.586.70 %
تربية السويس355.586.70 %
تربية (طفولة) عين شمس355.086.58 %
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات353.586.21 %
آداب بور سعيد354.086.43 %
آداب حلوان353.086.09 %
تربية (طفولة) الإسكندرية352.585.79 %
فنون جميلة (فنون) حلوان351.585.37 %
تربية طفولة مبكرة أسيوط351.085.60 %
تربية طفولة مبكرة بني سويف351.085.60 %
حقوق المنيا351.085.60 %
آداب الإسكندرية350.585.48 %
آداب العريش350.285.41 %
تربية العريش349.785.29 %
تجارة دمياط349.584.24 %
تربية نوعية كفر الشيخ349.584.24 %
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية349.584.24 %
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية349.584.24 %
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال348.585.20 %
فنون جميلة (فنون) أسيوط348.084.87 %
تجارة القاهرة347.084.63 %
آداب المنصورة346.584.51 %
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم346.084.39 %
تجارة المنصورة346.084.39 %
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية346.084.39 %
تجارة الزقازيق345.584.26 %
تربية طفولة مبكرة الفيوم345.584.26 %
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف344.584.02 %
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية344.584.02 %
تجارة جنوب الوادي344.584.02 %
آداب الزقازيق344.083.90 %
تربية طفولة مبكرة القاهرة344.083.90 %
آداب المنوفية بشبين الكوم343.583.78 %
سياحة وفنادق المنصورة343.583.78 %
تربية طفولة مبكرة دمنهور343.583.78 %

سوف يهمك:

عن الكاتب

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.