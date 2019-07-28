بالمجموع والنسبة المئوية….. تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للجامعات 2019 (علمى وادبى)

أعلنت وزارة التعليم العالى اليوم الأحد 28 يونيو 2019 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي للجامعات المصرية 2019، بعد فترة كبيرة من التكهنات بخصوص الحد الادنى للقبول فى كليات القمة، بعد ارتفاع نسبة الحاصلين على أكثر من 90% فى ظاهرة غير مسبوقة. وقد أسدلت الوزارة الستار على النتيجة بإعلانها اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى والتي ننفرد في موقع كلمة بنشرها بالمجموع وبالنسبة المئوية .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 والمجموع والنسبة المئوية (الشعبة العلمية)

الكلية الدرجات النسبة المئوية طب المنصورة 405.5 98.9 % طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 98.9 % هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 98.9 % طب جنوب الوادي 405 98.78 % طب الزقازيق 405 98.78 % طب طنطا 405 98.78 % طب القاهرة 405 98.78 % طب سوهاج 405 98.78 % طب عين شمس 404.5 98.65 % طب الإسكندرية 404.5 98.65 % طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5 98.65 % طب بنها 404.5 98.65 % طب المنيا 404.5 98.65 % طب كفر الشيخ 404.5 98.65 % طب حلوان 404 98.53 % طب بور سعيد 404 98.53 % طب أسيوط 404 98.53 % طب الفيوم 403.5 98.41 % طب السويس 403.5 98.41 % طب أسوان 403.5 98.41 % طب بني سويف 403.5 98.41 % طب أسنان الزقازيق 403.0 98.29 % طب أسنان المنيا 403.0 98.29 % طب أسنان بني سويف 403.0 98.29 % طب أسنان أسيوط 403.0 98.29 % طب أسنان الفيوم 403.0 98.29 % طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.0 98.29 % طب أسنان طنطا 403.0 98.29 % طب أسنان كفر الشيخ 403.0 98.29 % طب أسنان المنصورة 403.0 98.29 % طب أسنان جنوب الوادي 403.0 98.29 % طب أسنان عين شمس 403.0 98.29 % طب أسنان الإسكندرية 403.0 98.29 % طب أسنان القاهرة 403.0 98.29 % صيدلة المنوفية 402.5 98.17 % صيدلة جنوب الوادي 402.5 98.17 % صيدلة الفيوم 402.0 98.04 % صيدلة دمنهور 402.0 98.04 % صيدلة المنصورة 402.0 98.04 % صيدلة مدينة السادات 402.0 98.04 % صيدلة المنيا 402.0 98.04 % صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5 97.92 % صيدلة بني سويف 401.5 97.92 % صيدلة الزقازيق 401.5 97.92 % صيدلة طنطا 401.5 97.92 % صيدلة القاهرة 401.5 97.92 % صيدلة سوهاج 401.5 97.92 % صيدلة عين شمس 401.5 97.92 % صيدلة أسيوط 401.0 97.80 % صيدلة الإسكندرية 401.0 97.80 % صيدلة بور سعيد 401.0 97.80 % صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401.0 97.80 % صيدلة حلوان 401.0 97.80 % علاج طبيعي القاهرة 400.5 97.68 % علاج طبيعي بني سويف 400.5 97.68 % علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5 97.68 % علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5 97.68 % طب بيطري المنوفية 399.5 97.43 % ألسن كفر الشيخ 399.5 97.43 % طب بيطري المنصورة 399.0 97.31 % طب بيطري المنيا 399.0 97.31 % طب بيطري الزقازيق 399.0 97.31 % طب بيطري بني سويف 399.0 97.31 % علوم البترول والتعدين مطروح 399.0 97.31 % طب بيطري كفر الشيخ 398.5 97.19 % طب بيطري جنوب الوادي 398.5 97.19 % طب بيطري أسوان 398.5 97.19 % طب بيطري سوهاج 398.5 97.19 % طب بيطري أسيوط 398.5 97.19 % طب بيطري دمنهور 398.5 97.19 % طب بيطري القاهرة 398.5 97.19 % اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5 97.19 % طب بيطري الإسكندرية 398.0 97.07 % طب بيطري بنها 398.0 97.07 % طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398.0 97.07 % طب بيطري مدينة السادات 398.0 97.07 % طب بيطري مطروح 398.0 97.07 % طب بيطري الوادي الجديد 398.0 97.07 % هندسة دمياط 397.5 96.95 % هندسة المنصورة 395.0 96.34 % هندسة القاهرة 395.0 96.34 % هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 96.21 % هندسة بني سويف 393.0 95.85 % هندسة الزقازيق 392.0 95.60 % هندسة عين شمس 392.0 95.60 % هندسة جنوب الوادي 392.0 95.60 % هندسة طنطا 391.0 95.36 % هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 95.24 % هندسة بنها 390.0 95.12 % هندسة بنها بشبرا 389.5 95 % هندسة كفر الشيخ 389.5 95 % هندسة بور سعيد 389.5 95 % هندسة الإسكندرية 389.5 95 % هندسة سوهاج 389.5 95 %

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بالمجموع والنسبة المئوية (الشعبة الأدبية)