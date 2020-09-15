Take a fresh look at your lifestyle.


تنسيق المرحلة الثالثة 2020 وقائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لعلمي وأدبي

بواسطة أحمد سعيد
تنسيق المرحلة الثالثة 2020 وقائمة بالكليات والمعاهد تعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2020 وقائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لعلمي وأدبي

يستفيد من تنسيق المرحلة الثالثة 2020م، نحو 189 ألفًا و856 طالبًا وطالبة، للدخول إلى الكليات والمعاهد الشاغرة في جميع المحافظات، وذلك بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، وتسكين الطلاب في الأماكن المخصصة لها، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب تلقي رغبات الطلاب والطالبات بثالث مرحلة في تنسيق 2020، بعد الكشف عن نتيجة تقليل الاغتراب، التي من المقرر أن تنتهي يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري.

1 تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2020
2 قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في ثالث مرحلة بتنسيق 2020

تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للطلاب الحاصلين عن الشهادة الثانوية دور أو وثاني، وذلك على النحو الآتي:

  • الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة يوم السبت أو الأحد المقبلين.
  • فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة غدًا الأربعاء 16 سبتمبر 2020.
  • 86 ألفًا و165 طالبًا وطالبة من الناجحين في امتحانات الدور الأول.
  • الناجحين في امتحانات الدور الثاني 103 آلاف و700 طالب وطالبة.
  • إجمالي عدد المرحلة الثالثة 189 ألفًا و856 طالبًا وطالبة.

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في ثالث مرحلة بتنسيق 2020

وفي سياق الحديث عن تنسيق المرحلة الثالثة 2020، ننشر قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على النحو الآتي:

  1. رابط تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة، ليدخل عليه الطلاب والطالبات فور فتح باب القبل.
  2. قائمة كليات ومعاهد متاحة للشعبة العلمية في جميع المحافظات.
  3. قائمة كليات ومعاهد متاحة للشعبة الأدبية في جميع المحافظات.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

أخبار التعليم

الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية بالجامعات 2020 والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد…

أخبار التعليم

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .. نتيجة الدبلومات الفنية 2020

أخبار التعليم

شهادة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس

أخبار التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

أخبار التعليم

نتيجة الدبلومات التجارية 2020 برقم الجلوس

أخبار التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس نظام 3 و5 سنوات

أخبار التعليم

طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020.. ومؤشرات الحد الأدنى

أخبار التعليم

المؤهلات المقبولة في معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 2020

أخبار التعليم

أقسام معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة .. وشروط الإلتحاق وتفاصيل…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.