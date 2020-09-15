تنسيق المرحلة الثالثة 2020 وقائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لعلمي وأدبي

يستفيد من تنسيق المرحلة الثالثة 2020م، نحو 189 ألفًا و856 طالبًا وطالبة، للدخول إلى الكليات والمعاهد الشاغرة في جميع المحافظات، وذلك بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، وتسكين الطلاب في الأماكن المخصصة لها، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب تلقي رغبات الطلاب والطالبات بثالث مرحلة في تنسيق 2020، بعد الكشف عن نتيجة تقليل الاغتراب، التي من المقرر أن تنتهي يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للطلاب الحاصلين عن الشهادة الثانوية دور أو وثاني، وذلك على النحو الآتي:

الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة يوم السبت أو الأحد المقبلين.

فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة غدًا الأربعاء 16 سبتمبر 2020.

86 ألفًا و165 طالبًا وطالبة من الناجحين في امتحانات الدور الأول.

الناجحين في امتحانات الدور الثاني 103 آلاف و700 طالب وطالبة.

إجمالي عدد المرحلة الثالثة 189 ألفًا و856 طالبًا وطالبة.

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في ثالث مرحلة بتنسيق 2020

وفي سياق الحديث عن تنسيق المرحلة الثالثة 2020، ننشر قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على النحو الآتي: