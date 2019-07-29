تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019.. الحد الأدنى للقبول بكليات العلمي والأدبي (مؤشرات)

ينتظر طلاب تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019/2020 فتح باب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم الأحد 28 يوليو من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة العليا للتنسيق، بالمؤتمر الذي عقده لإعلان الحدود الدنيا للالتحاق بالمرحلة الأولى، والكشف عن إجراءات التقديم بالمرحلة الثانية، ونستعرض لكم في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الكليات في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019/2020 لكليات القسمين العلمي والأدبي، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، وموعد تسجيل الرغبات، وإجراءات إعلان النتيجة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 والكشف عن الحد الأدنى للالتحاق بالكليات التي لم يعد هناك أماكن متاحة في معظمها ككليات القطاع الطبي، حدّدت اللجنة العليا للتنسيق الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب القسم العلمي بالشعبتين “العلوم والرياضيات”، والأدبي.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة لطلاب القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة أي بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى لطلاب القسم الأدبي 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

موعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019

وقررت اللجنة العليا للتنسيق فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019، ابتداء من يوم الأربعاء 31 يوليو، ولمدة خمسة أيام عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الأحد 4 أغسطس، لبدأ أعمال توزيع الطلاب على الكليات تمهيدا للإعلان الرسمي عن النتيجة.

وفي البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019، يبلغ إجمالي عددهم 229 ألف و 978 طالبا وطالبة، موزعين بواقع 175 ألف و673 طالبا وطالبة في القسم العلمي و54 ألف و305 في القسم الأدبي، بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية، و68.05% للشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 علمي رياضة

وحمل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 بشرى لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق بوجود أماكن شاغرة في 9 كليات هندسة يستطيع طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي رياضة بها، وجاءت على النحو التالي: “كلية هندسة المنيا، وكلية الهندسة بالسويس، كلية هندسة الطاقة بأسوان، كلية هندسة حلوان، كلية هندسة حلوان بالمطرية، كلية الهندسة جامعة السويس، كلية هندسة أسيوط، وهندسة إلكترونية منوف، وهندسة الفيوم”.

وتذهب التوقعات التي أبرزتها مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة، إلى وصول الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة 388 درجة.

أما كليات الحاسبات والمعلومات تشير التوقعات إلى القبول بها في تنسيق هذا العام بحد أدنى 372 درجة.

ومن المعروف أن كليات القسم الأدبي تتاح لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات بمجموع أقل ويتوقع أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 370 درجة، وكلية الإعلام 368 درجة، وكلية الألسن 366 درجة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 علمي علوم

وتسبب الارتفاع في المجامعيع هذا العام والذي أدى لارتفاع التنسيق، إلى عدم وجود أماكن شاغرة في كليات القطاع الطبي بتنسيق المرحلة الثانية، وقد يصل الحد الأدنى للالتحاق بكلية التمريض هذا العام 385 درجة.

أما كلية التمريض تشير التوقعات إلى القبول بها بحد أدنى 380 درجة.

ويتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 392 درجة، والإعلام 390 درجة، والألسن 388 درجة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 أدبي

وبالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية 2019 لم يتبقى أماكن شاغرة بـ”كليات القمة” ويتبقى أماكن بكليات التربية والآداب والحقوق والتجارة والتربية الرياضية.

وبلغ الحد الأدنى العام الماضي لكلية التربية 325 درجة، و313 درجة للآداب، و209 درجة للحقوق، و240 درجة للتربية الرياضية، و311 لكلية التجارة.