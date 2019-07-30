بدء تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ” كليات المرحلة الثانية “

أعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 خلال ساعات يوم الأحد الماضي وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي بأن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 سوف ينطلق اليوم بدأ من الساعة التاسعة صباحا عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية 2019 والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية وذلك خلال تصريح رسمي.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019

يستعد طلاب الثانوية العامة لبداية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة خلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو وسوف تستمر عمليات تسجيل الرغبات حتى يوم الأحد وعلى الفور سوف تتم عمليات فر الرغبات وتحديد الحد الأدنى للكليات بالمجموع.

الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثانية 2019

ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة اليوم الأربعاء بحد أدنى 320 درجة ” 78.05% ” للشعبة العلمية و279 درجة 68.05% “للشعبة الأدبية، يجب على جميع الطلاب تحضير 60 رغبة قبل البدء في التسجيل اليوم وذلك لعدم إمكانية تغيير الرغبات بعد إنتهاء الفترة المحددة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 والحد الأدنى للكليات

بعدما يتم جميع الطلاب من تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2019 سوف ينشغل بال الطلاب في موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق و موقع اليوم السابع، يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات المتاحة عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، حيث يتواجد العديد من المقاعد في كليات الهندسة والطب البيطري والفنون الجميلة والتربية والحاسبات والمعلومات.