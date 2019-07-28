بالدرجات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg بالرقم السري .. وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ينتظر شريحة كبيرة من الطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg بالرقم السري، كي يتخطون هذه المرحلة من القلق والتوتر الذي أصبح حليفهم منذ ظهور النتيجة وحتى الآن، ومع انتهاء المرحلة الأولى تزداد التساؤلات عن موعد المرحلة الثانية التي باتت أهم ما يشغل تفكير جميع المنازل المصرية.

يأمل الطلاب في ابتداء تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية سريعًا، وذلك حتى تطمئن قلوبهم على مستقبلهم الذي أصبح مجهول على الرغم من ارتفاع نسب النجاح التي كانت من شأنها زيادة التنسيق هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

انتهى مكتب تنسيق الثانوية العامة من استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق مساء أمس الجمعة في تمام السابعة مساءً، بعد أن تم مد الموعد النهائي لتسجيل الرغبات 24 ساعة إضافية، ومن المفترض بعد أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وتبدأ أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثانية التي ينتظرها الطلاب.

تزداد عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية خلال الساعات القليلة، وذلك مع الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أصبحت في المرتبة الأولى عبر محرك البحث الشهير جوجل لكثرة البحث عنها من جميع محافظات القاهرة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

من المتوقع أن تستهل المرحلة الثانية لتنسيق 2019، بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولى مباشرة، والتي يتم الإعلان عنها غدًا في مؤتمر صحفي تعقده وزارة التعليم العالي، ومن هنا يمكن القول أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة على بوابة الحكومة المصرية بالرقم السري للطالب.

اقرأ أيضًا..

الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، اعتبارًا من الأحد الماضي، وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي حيث سجلت الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، وأما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.

بدء مؤتمر وزير التعليم العالي منذ دقائق وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار الحدود الدنيا لكليات القمة العلمية والأدبية وعلى رأسها كلية الطب البشرى وهو 98.4 %، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% ، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.98% .

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 – 2020