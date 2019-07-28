بالدرجات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg بالرقم السري .. وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ينتظر شريحة كبيرة من الطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg بالرقم السري، كي يتخطون هذه المرحلة من القلق والتوتر الذي أصبح حليفهم منذ ظهور النتيجة وحتى الآن، ومع انتهاء المرحلة الأولى تزداد التساؤلات عن موعد المرحلة الثانية التي باتت أهم ما يشغل تفكير جميع المنازل المصرية.
يأمل الطلاب في ابتداء تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية سريعًا، وذلك حتى تطمئن قلوبهم على مستقبلهم الذي أصبح مجهول على الرغم من ارتفاع نسب النجاح التي كانت من شأنها زيادة التنسيق هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.
تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية
انتهى مكتب تنسيق الثانوية العامة من استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق مساء أمس الجمعة في تمام السابعة مساءً، بعد أن تم مد الموعد النهائي لتسجيل الرغبات 24 ساعة إضافية، ومن المفترض بعد أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وتبدأ أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثانية التي ينتظرها الطلاب.
تزداد عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية خلال الساعات القليلة، وذلك مع الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أصبحت في المرتبة الأولى عبر محرك البحث الشهير جوجل لكثرة البحث عنها من جميع محافظات القاهرة.
توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية
من المتوقع أن تستهل المرحلة الثانية لتنسيق 2019، بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولى مباشرة، والتي يتم الإعلان عنها غدًا في مؤتمر صحفي تعقده وزارة التعليم العالي، ومن هنا يمكن القول أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة على بوابة الحكومة المصرية بالرقم السري للطالب.
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الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، اعتبارًا من الأحد الماضي، وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي حيث سجلت الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، وأما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.
بدء مؤتمر وزير التعليم العالي منذ دقائق وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار الحدود الدنيا لكليات القمة العلمية والأدبية وعلى رأسها كلية الطب البشرى وهو 98.4 %، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% ، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.98% .
الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 – 2020
أولاً.. الحد الأدنى لشعبتي علمي (علوم ورياضة)
طب المنصورة 405.5
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5
هندسة بترول و تعدين السويس 405.5
طب جنوب الوادي 405
طب الزقازيق 405
طب طنطا 405
طب القاهرة 405
طب سوهاج 405
طب عين شمس 404.5
طب الإسكندرية 404.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5
طب بنها 404.5
طب المنيا 404.5
طب كفر الشيخ 404.5
طب حلوان 404
طب بور سعيد 404
طب أسيوط 404
طب الفيوم 403.5
طب السويس 403.5
طب أسوان 403.5
طب بني سويف 403.5
طب أسنان الزقازيق 403
طب أسنان المنيا 403
طب أسنان بني سويف 403
طب أسنان أسيوط 403
طب أسنان الفيوم 403
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403
طب أسنان طنطا 403
طب أسنان كفر الشيخ 403
طب أسنان المنصورة 403
طب أسنان جنوب الوادي 403
طب أسنان عين شمس 403
طب أسنان الإسكندرية 403
طب أسنان القاهرة 403
صيدلة المنوفية 402.5
صيدلة جنوب الوادي 402.5
صيدلة الفيوم 402
صيدلة دمنهور 402
صيدلة المنصورة 402
صيدلة مدينة السادات 402
صيدلة المنيا 402
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5
صيدلة بني سويف 401.5
صيدلة الزقازيق 401.5
صيدلة طنطا 401.5
صيدلة القاهرة 401.5
صيدلة سوهاج 401.5
صيدلة عين شمس 401.5
صيدلة أسيوط 401
صيدلة الإسكندرية 401
صيدلة بور سعيد 401
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
صيدلة حلوان 401
علاج طبيعي القاهرة 400.5
علاج طبيعي بني سويف 400.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5
طب بيطري المنوفية 399.5
ألسن كفر الشيخ 399.5
طب بيطري المنصورة 399
طب بيطري المنيا 399
طب بيطري الزقازيق 399
طب بيطري بني سويف 399
علوم البترول والتعدين مطروح 399
طب بيطري كفر الشيخ 398.5
طب بيطري جنوب الوادي 398.5
طب بيطري أسوان 398.5
طب بيطري سوهاج 398.5
طب بيطري أسيوط 398.5
طب بيطري دمنهور 398.5
طب بيطري القاهرة 398.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5
طب بيطري الإسكندرية 398
طب بيطري بنها 398
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398
طب بيطري مدينة السادات 398
طب بيطري مطروح 398
طب بيطري الوادي الجديد 398
هندسة دمياط 397.5
هندسة المنصورة 395
هندسة القاهرة 395
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5
هندسة بني سويف 393
هندسة الزقازيق 392
هندسة عين شمس 392
هندسة جنوب الوادي 392
هندسة طنطا 391
هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5
هندسة بنها 390
هندسة بنها بشبرا 389.5
هندسة كفر الشيخ 389.5
هندسة بور سعيد 389.5
هندسة الإسكندرية 389.5
هندسة سوهاج 389.5
ثانياً.. الحد الأدنى لشعبة أدبي
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5
ألسن كفر الشيخ 398.5
سياسة واقتصاد السويس 397.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395
سياسة واقتصاد بني سويف 395
ألسن عين شمس 394.5
إعلام القاهرة 394
ألسن بني سويف 393
ألسن المنيا 392.5
ألسن سوهاج 392
ألسن الأقصر 391.5
ألسن أسوان 391.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
إعلام بني سويف 389.5
آثار القاهرة 387.5
آثار دمياط 387.5
إعلام جنوب الوادي 387
آثار و لغات مطروح 385.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5
آثار الفيوم 384.5
آثار أسوان 384
تربية المنيا 384
آثار الأقصر 383
تربية عين شمس 382.5
تربية الزقازيق 382
تربية طنطا 381.5
آثار سوهاج 381
تربية بور سعيد 381
تربية بنها 380.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 379.5
آثار جنوب الوادي 379.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 379
تربية الإسكندرية 377.5
تربية مدينة السادات 375.5
تربية المنصورة 375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
تربية دمنهور 375
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374
فنون جميلة (فنون) المنصورة 372
تربية حلوان 372
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372
تربية كفر الشيخ 371.5
تربية جنوب الوادي 371.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368
تربية الفيوم 367
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5
تربية بني سويف 365.5
تربية بنات عين شمس 365.5
تربية (طفولة) طنطا 365
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364
آداب القاهرة 364
تربية سوهاج 363.5
تربية أسيوط 363.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية 360
تربية طفولة مبكرة المنصورة 360
آداب عين شمس 360
تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5
تربية نوعية الزقازيق 358.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5
تربية نوعية طنطا 357
آداب بنها 357
تربية نوعية المنيا 357
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5
تربية السويس 355.5
تربية (طفولة) عين شمس 355
آداب بور سعيد 354
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5
آداب حلوان 353
تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 351
تربية طفولة مبكرة بني سويف 351
حقوق المنيا 351
آداب الإسكندرية 350.5
آداب العريش 350.2
تربية العريش 349.7
تجارة دمياط 349.5
تربية نوعية كفر الشيخ 349.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 348
تجارة القاهرة 347
آداب المنصورة 346.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346
تجارة المنصورة 346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تجارة الزقازيق 345.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5
تجارة جنوب الوادي 344.5
آداب الزقازيق 344
تربية طفولة مبكرة القاهرة 344
آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5
سياحة وفنادق المنصورة 343.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5
تجارة عين شمس 343
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5
آداب طنطا 342
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
آداب انتساب موجه القاهرة 341.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 341
تجارة الإسكندرية 341
آداب انتساب موجه عين شمس 339.5
تجارة و إدارة أعمال حلوان 339
آداب بنات عين شمس 339
آداب كفر الشيخ 339
آداب و علوم إنسانية السويس 338.5
تربية (طفولة) دمنهور 338
تربية نوعية القاهرة 337.5
آداب انتساب موجه بنها 337.5
تجارة كفر الشيخ 337
آداب الفيوم 336.5
تجارة بور سعيد 336
تربية نوعية الإسكندرية 336
آداب انتساب موجه حلوان 335
فنون جميلة (فنون) الأقصر 335
آداب دمياط 334.5
آداب دمنهور 334
تجارة بنها 334
آداب أسوان 333.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 332
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
تربية نوعية بنها 331.5
حقوق بور سعيد 331.5
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية (طفولة) العريش 330.2
تربية جنوب الوادي بالغردقة 330
تربية نوعية جنوب الوادي 330
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330
سياحة وفنادق مطروح 330
تربية نوعية المنصورة 329.5
حقوق سوهاج 329.5
تربية الوادي الجديد 329
تربية أسوان 329
آداب بني سويف 329
تربية (طفولة) سوهاج 328.5
تربية نوعية أسيوط 328.5
تربية نوعية بور سعيد 328.5
تربية نوعية مطروح 328.5
حقوق دمياط 328
تجارة انتساب موجه عين شمس 328
تجارة أسوان 328
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328
تربية نوعية عين شمس 328
تجارة دمنهور 328
آداب الوادي الجديد 328
آداب جنوب الوادي 328
تربية دمياط 328
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328
تربية (طفولة) السويس 328
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