تنسيق المرحلة الثانية 2019 | قائمة الكليات المتاحة ورابط التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

تنسيق المرحلة الثانية 2019، يبدأ يوم الإثنين المقبل، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2019 لشعبة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي)، وفي هذه الأوقات يبحث الطلاب عن الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2019، والتي من المتوقع أن تشمل عدد كبير من الطلاب مقارنة بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد؛ حيث أوضحت وزارة التعليم العالي أنه عملية تنسيق المرحلة الثانية 2019 تستمر لمدة 5 أيام بدءًا من اليوم الذي تنطلق فيه.

وتتيح وزارة التعليم العالي، هذا العام لطلاب الثانوية العامة إمكانية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 بملء 75 رغبة شاملة مختلف الكليات والمعاهد من خلال بوابة الحكومة المصرية، حيث يختار الطالب من بين هذه الكليات ما هو متاح من المرحلة الأولى والتى ينتظر المزيد من الكليات.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2019

ويتمكن طلاب الثانوية العامة الناجحين في العام الدراسي 2018 / 2019 من خوض عملية تنسيق المرحلة الثانية 2019، من خلال رابط موقع “بوابة الحكومة المصرية“، والتى تسمح للطلاب بتسجيل رغباتهم للقبول في الكليات المختلفة فى الجامعات والمعاهد المتاحة للعام الجامعى الجديد 2019 / 2020، ونرصد لكم في السطور التالية الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2019 لشعبتي العلمي والأدبي، والتى جاءت كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمى علوم فى تنسيق المرحلة الثانية 2019

كلية طب بيطري.

كلية العلوم.

كلية التمريض.

كلية الثروة السمكية.

كلية علوم ذوي الإعاقة.

ما دون ذلك من الكليات النظرية الأخرى.

الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية 2019

كلية الهندسة.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية الفنون الجميلة.

كلية الفنون التطبيقية.

جميع الكليات النظرية المتاحة.

الكليات المتاحة لطلاب شعبة الأدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2019

كلية تربية طفولة.

كلية التجارة.

كلية الآداب.

كلية الحقوق.

كلية البنات عين شمس.

كلية التربية النوعية.

كلية التربية الرياضية.

كلية دار العلوم.

الكليات المكتملة في تنسيق المرحلة الأولى 2019

وبعد التعرف على الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2019، سنتطرق لمعرفة الكليات التي اكتمل عدد الطلاب فيها خلال المرحلة الأولى والتي لن تقبل أي طلاب خلال تنسيق المرحلة الثانية 2019، وذلك وفق ما حددته اللجنة العليا للتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وجاءت الكليات التي اكتملت الحد الأدنى للطلاب بجميع الشعب كالتالي:

الكليات المكتملة بشعبة علمى علوم فى تنسيق المرحلة الأولى 2019

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعي.

الكليات المكتملة بشعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الأولى 2019

كلية هندسة بترول.

الكليات المكتملة بشعبة الأدبي في تنسيق المرحلة الأولى 2019

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

كلية الألسن.

كلية الإعلام.

كلية التربية.

كلية الآثار.

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطًا ساخنًا لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال الاتصال على رقم 19468.