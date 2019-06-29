تنسيق المعاهد 2018| تنسيق معاهد الهندسة 2018 2019 لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة والدبلومات الفنية

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق معاهد الهندسة 2018 2019 وتوقعات تنسيق معهد هندسة للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة والدبلومات الفنية، ويحاول الطلاب الدخول إلي كليات الهندسة الحكومية إلا أنها لا تقبل أقل من 94%، لذت يلجأ الطلاب إلي المعاهد العالية للهندية والمعاهد الخاصة، وتنقسم المعاهد الهندسية إلى نوعان، معاهد خاصة بمجال الهندسة فقط، ومعاهد أخرى مشتركة مع تخصصات أخرى، وهذا بإختلاف تواجدهم بمحافظات عديدة داخل مصر، وسنوافيكم بالحد الأدني للقبول في المعاهد الهندسية لطلاب الثانوية العامة والفنية.

تنسيق معاهد الهندسة 2018 2019

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368.0 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343.0 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359.0 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.0 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5 ع. هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336.0 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335.0 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 332.5

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المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 332.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331.0 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330.0 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 320.0 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 320.0 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327.0 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6اكتوبر 320.0 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 316.5 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 316.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326.0 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 313.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324.0 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 311.5