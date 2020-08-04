تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة المصاريف والشهادات المؤهلة للمعهد

بالتزامن مع نتيجة الثانوية العامة 2020 يبدأ البحث عن الكليات والمعاهد المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية من الطلاب وأولياء الأمور، للمقارنة بين الكليات والمعاهد، حتى يتمكن الطلبة من تسجيل الرغبات التي يريدونها، ومن بين تلك المعاهد؛ المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة والذي يعد أقدم المعاهد وأولها في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، في السياق التالي نوضح لكم تنسيق معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالقاهرة، ومصروفات المعهد المقررة.

مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

بعد التقديم بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والقبول بالمعهد يتم دفع مصاريف المعهد، والتي تبلغ قيمة 3089 جنيه مصري، وقيمة مصروفات إضافية 285 جنيه مصري، لتكون قيمة جمال المصروفات 3374 جنيه مصري، على أن يمنح المعهد للطالب درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالقاهرة معهد خاص تابع لوزارة التعليم العالي.وتم إنشاء المعهد قديماً في عام 1937، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات.

أقسام المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

قسم خدمة الجماعة.

قسم تنظيم المجتمع.

قسم العلوم التأسيسية.

قسم التخطيط الاجتماعي.

قسم خدمة الفرد.

قسم خدمة الجماعة.

الشهادات المؤهلة للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

يقبل معهد الخدمة الاجتماعية العالي بالقاهرة العديد من المؤهلات، وتتمثل المؤهلات فيما يلي: