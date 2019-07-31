تعرف على تنسيق جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا عام 2019-2020

بعد إعلان تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019-2020 يبحث الكثير من الآباء عن التنسيق في كلياتها المختلفة ، ومن المعروف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بنظام تعليمي متميز جدًا وتضم مجموعة من الكليات المميزة أهمها كلية الطب والهندسة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية ، كما أنها من الجامعات المتعمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدراسة فيها بنظام الساعات المعتمدة مثل جامعة 6 أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية ، والجامعة الروسية .

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019-2020

تتمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتراف هيئات التعليم في مصر كما أنها مصرح لها بمنح الدرجات العلمية الأكاديمية وهم درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه بعدد من التخصصات الأكاديمية والعلمية، كما أنه تم اعتماد كافة برامجنا التعليمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذن ما هو تنسيق كليات الجامعة :



تنسيق كلية الطب البشري في مصر للعلوم والتكنولوجيا 95%

تنسيق كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي في مصر للعلوم والتكنولوجيا 90%

تنسيق كلية الهندسة في مصر للعلوم والتكنولوجيا 80%.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية، وكلية العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية علوم الحاسب 70%.

تنسيق كلية الإعلام وكلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الإدارة 65%.

تنسيق كلية الآثار والإرشاد السياسي وكلية التربية الخاصة 55%.

نلاحظ أن تنسيق كليات الطب والمتصلة بها في مصر للعلوم والتكنولوجيا شهد ارتفاع ملحوظ عن السنوات الماضية نجده 95% لكلية الطب و70% التمريض والعلوم التطبيقية ، والهندسة 80%، كما أن التنسيق قريب من تنسيق بعض الجامعات الأخرى مصر الجامعة الروسية ، غير أنها لا تشمل كل الكليات الموجودة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها الأقدم ..

ملاحظة: يختلف تقديم القبول عن تنسيق الإلتحاق بكليات الجامعة، الحد الأدنى الموضح بالأعلى هو الخاص بسحب الملف في كلية بعينها ثم بعد ذلك تُعلن الجامعة عن نتيجة القبول في كلياتها المختلفة.

تحديث: أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن إعلان تنسيق القبول في كلية الطب 98.17% وتنسيق طب الأسنان 97.9%. وكلية الصيدلة 97.1%، وكلية العلاج الطبيعي 97.3% وكلية التكنولوجيا الحيوية 90.98% وكلية العلوم التطبيقية التمريض 92.7% وكلية الهندسة 92.93% وكلية تكنولوجيا المعلومات 90.49% وكلية الإعلام وعلوم الاتصال 96.68%، وبينت أنه النتيجة النهائية سيتم إرسالها للطلاب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب