تعرف على تنسيق جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا عام 2019-2020

بعد إعلان تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019-2020 يبحث الكثير من الآباء عن التنسيق في كلياتها المختلفة ، ومن المعروف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بنظام تعليمي متميز جدًا وتضم مجموعة من الكليات المميزة أهمها كلية الطب والهندسة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية ، كما أنها من الجامعات المتعمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدراسة فيها بنظام الساعات المعتمدة مثل جامعة 6 أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية ، والجامعة الروسية .
تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019-2020
تتمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتراف هيئات التعليم في مصر كما أنها مصرح لها بمنح الدرجات العلمية الأكاديمية وهم درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه بعدد من التخصصات الأكاديمية والعلمية، كما أنه تم اعتماد كافة برامجنا التعليمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذن ما هو تنسيق كليات الجامعة :
- تنسيق كلية الطب البشري في مصر للعلوم والتكنولوجيا 95%
- تنسيق كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي في مصر للعلوم والتكنولوجيا 90%
- تنسيق كلية الهندسة في مصر للعلوم والتكنولوجيا 80%.
- تنسيق كلية الفنون التطبيقية، وكلية العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية علوم الحاسب 70%.
- تنسيق كلية الإعلام وكلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الإدارة 65%.
- تنسيق كلية الآثار والإرشاد السياسي وكلية التربية الخاصة 55%.
نلاحظ أن تنسيق كليات الطب والمتصلة بها في مصر للعلوم والتكنولوجيا شهد ارتفاع ملحوظ عن السنوات الماضية نجده 95% لكلية الطب و70% التمريض والعلوم التطبيقية ، والهندسة 80%، كما أن التنسيق قريب من تنسيق بعض الجامعات الأخرى مصر الجامعة الروسية ، غير أنها لا تشمل كل الكليات الموجودة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها الأقدم ..
ملاحظة: يختلف تقديم القبول عن تنسيق الإلتحاق بكليات الجامعة، الحد الأدنى الموضح بالأعلى هو الخاص بسحب الملف في كلية بعينها ثم بعد ذلك تُعلن الجامعة عن نتيجة القبول في كلياتها المختلفة.
تحديث: أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن إعلان تنسيق القبول في كلية الطب 98.17% وتنسيق طب الأسنان 97.9%. وكلية الصيدلة 97.1%، وكلية العلاج الطبيعي 97.3% وكلية التكنولوجيا الحيوية 90.98% وكلية العلوم التطبيقية التمريض 92.7% وكلية الهندسة 92.93% وكلية تكنولوجيا المعلومات 90.49% وكلية الإعلام وعلوم الاتصال 96.68%، وبينت أنه النتيجة النهائية سيتم إرسالها للطلاب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب
التعليقات
انا محمد احمد بكر جايب ٤٠٠ درجه ومقدم علاج طبيعي واسنان هم هيتصلو ا امتي ارجو الرد
من فضلك امتي نتيجة المرحلة الثانية لكلية علاج طبيعي.
97.3%
كلية الصيدلة تنسيقها ظهر و لا لسه لو سمحت
97.1%
هل من الممكن الاستعلام عن القبول بالإسم فى طب الاسنان
من شئون الجامعة
هل من الممكن الاستعلام عن القبول الإسم
انا جايبة 92.2% قدمت فى صيدلة وعلاج طبيعى ممكن اعرف التنسيق ظهر واتقبلت ولا لأ
صيدلة 97.1%
علاج طبيعي 97.3%
انا جايبة 92.2% قدمت صيدلة وعلاج طبيعى ولسة ماردوش عليا ممكن اعرف التنسيق ظهر ولا لسة ولو ظهر اتقبلت ولا لأ
صيدلة 97.1%
علاج طبيعي 97.3%
لو سمحتي بنتي مقدمه علاج طبيعي وهي جايبه ٤؛٩٣ ٪ عايزه اعرف هي كده ممكن تقلب ولا لأ وهل نتيجة التنسيق ف علاج طبيعي ظهر داخل الجامعه ولا لسه
لسة مظهرش
كلية التمريض قبلت من كام؟ أنا حاصل على 89
لسة مظهرش نتيجة القبول
كليه هندسه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا لو سمحتي التنسيق الداخلي للهندسه من كام
الهندسة القبول 80%
الثلاثاء 30/7
هندسه جامعه مصر للعلوم ممكن اعرف التنسيق من كام
تنسيق القبول 80%
هندسة 92.93%
العلاج الطبيعي اخذ من كام ارجو الرد
لسة لم يظهر بعد
كلية الادارة والاقتصاد انجليزى تنسيقها الداخلى كام مجموعى 74.75% ولم يتم الاتصال بى حتى الان
لو سمحت التنسيق الداخلى لعلاج طبيعى ظهر و لا لسه
لسة لم يظهر مرحلة ثانية
وانا نفس المجموع ومشعارف الدنيا فيهاا ايه…
لسة لما يظهر نعرف
لو سمحتى اخت هاجر تكنولوجيا حيوية ظهرة تنسقها ؟….والتقديم للجامعه لسه مفتوح ؟
انا بنتى مجموعها 92.31 % قدمت فى كليه صيدلة عاوز اعرف قبلت ولا لأ
كلية علوم الحاسب اخدت من كام
لغات وترجمه اخدت من كام أدبى والتنسيق المرحله الثانيه امتى بنتى ٧٣ أدبى هتلحق
متى التقديم ف المنحة
المرحلة التانية امتى من فضلك
لو سمحت هو التقديم ف الكليه لسه شغال
امتي اعرف اني قبلت في علاج طبيعي ولا لاء
ممكن اعرف نتيجة تنسيق علوم طبيه قسم التمريض
كلية تكنولوجيا المعلومات اخدت من كام
نتيجه تنسيق صيدله
لو سمحتى ابنى جايب97’3يعنى كدا مش هيلحق اسنان ممكن يحول علاج طبيعى؟
كلية الصيدلة مجموعها كام في ماست يا استاذة هاجر
انا مقدمه صيدله يوم 21,7,2019 ومجموعي في الثانويه العامه 398.5 بنسبة 97.2 عايزه اعرف التنسيق الداخلي لأنه حتى الآن لم يتصل بي ارجو الرد
لو سمحتى انا مقدمه اسنان 97.68 ممكن اقبل والنتيجه حتظهر امتى
النتيجة ظهرت أسنان 97.7 تواصلي مع الكلية بقا
انا ابنى جايب ٩٣كدة هيلحق مكان فى كلية ايه واجى اقدمله
لوسمحت نتيجه التقديم بتبان امتي انا قدمت علوك طبيه قسم تمريض
لوسمحت نتيجه التقديم بتبان امتى انا مقدمه علوم طبيه قسم تمريض
لو سمحت التنسيق الداخلى لعلاج طبيعى ظهر و لا لسه
لسة لم يظهر
العلاج الطبيعي من كام تنسيق داخلى
تتنسيق التقديم 90%
لسة تنسيق القبول لم يظهر للعلاج الطبيعي
متي يتم التقديم في المنحة
اسنان من كام في التنسيق الداخلي لجامعه مصر للعلوم
الثلاثاء 30/7
هندسه جامعه مصر للعلوم ممكن اعرف التنسيق من كام
لو سمحتي انا مقدمة على علاج طبيعي ممكن اغيره لصيدلة
التكنولوجيا الحيويه اخدت من كام
علاج طبيعي في التنسيق الداخلي لجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا أخذت من كام
كليه الصيدلة من كام لو سمحت
تنسيق هندسه كام
كلية التربية ادبى نسبتها كام وما أقسامها وما مقدار المصروفات هذا العام
الكلية الي مجودة فيها كلية التربية الخاصة
https://internal.must.edu.eg/Special_Education/
الثلاثاء 30/7
هندسه جامعه مصر للعلوم ممكن اعرف التنسيق من كام
وكليه العلاج الطبيعي قبلت من كام
لسة لم تظهر في الانتظار
كلية علاج طبيعى قبلت من كامالسنة دى