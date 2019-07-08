تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2019 لطلاب علمي إعرف جميع الأقسام واماكنها في الجامعات “تنسيق الكليات 2019”

تتابعون في هذه المقالة تنسيق الكليات 2019 وتفاصيل تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2019 لكافة الأقسام لطلاب علمي رياضة وعلمي علوم، ومعرفة الجامعات المصرية الحكومية التي تحتوي علي كلية حاسبات ومعلومات، وتقوم كلية حاسبات بقبول الطلاب من الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، ما عدا قسم واحد الذي يقبل طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وهو قسم نظم المعلومات الحيوية، والذي يتطلب دراسة مادة الأحياء علي مدار الاربع سنوات الخاصة بالدراسة في كلية حاسبات ومعلومات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من تنسيق الكليات 2019 وتوقعات تنسيق الثانوية العامة وتسجيل رغبات الكليات الحكومية والخاصة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الجامعات التي تتواجد بها كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة حلوان

جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق

جامعة الفيوم

جامعة قناة السويس

جامعة أسيوط

جامعة بنها

جامعة المنوفية

جامعة بني سويف

جامعة المنيا

جامعة كفر الشيخ.

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تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2019

تنسيق كليات حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5 تنسيق حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373.0 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378.0 تنسيق حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات القاهره 377.5 تنسيق حاسبات ومعلومات اسيوط 372.0 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5 تنسيق حاسبات ومعلومات جامعة بنى سويف 372.0 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات المنصوره 375.0 تنسيق حاسبات ومعلومات المنيا 372.0 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات السويس 375.0 تنسيق حاسبات ومعلومات حلوان 373.5 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات الزقازيق 375.0 تنسيق حاسبات ومعلومات بنها 374.5 تنسيق كليات حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5 _ _

والجدير بالذكر أن هذه الارقام للحد الأدني من تنسيق حاسبات هي للعام الماضي، وهي الارقام الرسمية من بوابة الحكومة المصرية، وسيكون تنسيق العام الحالي متقارب للتنسيق الذي امامكم، يرجي متابعة المقالة لمعرفة تنسيق حاسبات ومعلومات 2020 فور الإعلان عنه رسميا. أقسام حاسبات ومعلومات