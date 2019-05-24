 التخطي إلى المحتوى

توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية 2019.. جميع المحافظات

كتب أحمد عريبة آخر تحديث
توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية 2019.. جميع المحافظات
مجموع الدرجات لدخول أولى ثانوي

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات في المحافظات، وظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة ومطروح والاسكندرية، وتبدأ النتيجة في الظهور تباعا في باقي المحافظات، ونقدم لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية في هذا المقال للحصول على النتيجة ومعرفة المجموع الكلي، وبعد ذلك يبدأ الجميع بالبحث عن التنسيق ومجموع دخول الثانوية العامة التي تكون شاغلة النصيب الأكبر من طلاب الإعدادية بجانب التعليم الفني.

تنسيق الثانوية العامة 2019

هناك بعض المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة في المحافظات والذي يختلف من كل محافظة لأخرى ولكن ليس بنسبة كبيرة، ويكون الاختلاف في عدد قليل من الدرجات ونعرض لكم التوقعات المبدئية في جميع المحافظات:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

وهذه التوقعات قائمة على السنوات السابقة وتكون قريبة بشكل كبير من الدرجات التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم بعد الاعلان الرسمي عن النتيجة في جميع المحافظات وبمرور 7 أيام، ويستعد طلاب المرحلة الاعدادية للدخول في المرحلة التعليمية الجديدة، وهي مرحلة الثانوية العامة، أو التعليم الفني أو التمريض، فكل طالب لديه حلم مستقبل يسعى للوصول إليه بمساعدة أولياء الأمور في التوجيه ومعرفة قدرات الطلاب من خلال المرحلة الاعدادية، وهناك الكثير من الطلاب يكتشفون مؤهلاتهم مبكرا ويحددون مستقبلهم بالتخطيط بشكل سليم قبل خوض المرحلة التعليمية التالية، ونعرض لكم رابط نتيجة الاعدادية في المحافظات لمعرفة النتيجة للطلاب الذين لم يحصلوا على النتائج حتى الأن ولمتابعة النتائج في المحافظات التى لم تظهر بعد.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.