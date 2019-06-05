تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 “الصف الأول الثانوي” بجميع المحافظات

ننشر لكم تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 لطلاب الشهادة الأعدادية بعد الأنتهاء من الأمتحانات ومعرفة نتائجهم، ويبحث الطلاب عن نتيجة التنسيق لمعرفة أي المدارس التي سوف يلتحقون بها بالصف الأول الثانوي أو الألتحاق بالمدارس المختلفة الفنية الصناعية و مدراس التجارة والمدارس الزراعية، فكل الطلاب قد إجتهدوا في الشهادة الأعدادية بالصف الثالث الأعدادي متمنيين الحصول علي أعلي الدرجات للألتحاق بالمدارس الثانوية أو مدارس التمريض، ويبحث الطلاب عن تنسيق دخول الثانوية العامة للعام 2018 – 2019 ومعرفة الحد الأدني للقبول بالمدارس المختلفة، حيث تنشر كل محافظة الحد الأدني لدخول الثانوي العام علي حدي ولذلك نضع لكم في هذه المقالة جداول معرفة تنسيق الثانوية العامة بجميع المحافظات لحظة بلحظة فور إعلانها رسمياً من قبل كل محافظة حتي نسهل عليكم البحث فقد وضعنا حالة بجوار كل محافظة لمتابعة حالة المحافظة سواء ظهرت وأعتمدت الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بها أو لا، كذلك سوف نضع لكم نتيجة تنسيق دخول الثانوية العامة للصف الأول الثانوي للعام 2018 لمعرفة النسب السابقة ومقارنتها مع العام الحالي.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019

يمكن الأستعلام عن تنسيق دخول الثانوية العامة من خلال الجداول التالية التي توضح نتيجة تنسيق الشهادة الأعدادية في العام الماضي لسنة 2018 والعام الحالي لسنة 2019، حيث أن نتيجة تنسيق العام الماضي يمكن أن تكون متقاربه نسبياً مع نتيجة تنسيق العام الحالي، ولذلك نشرنا لكم نتيجة تنسيق دخول الثانوي العام للعام الماضي والعام الحالي.

المحافظات التي أعلنت عن تنسيق دخول الثانوية العامة 2019

محافظة الغربية :- 230 درجة

جدول يوضح درجات تنسيق الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 في المحافظات التالية:- القاهرة، الأسماعيلية، الغربية، أسوان، البحر الاحمر، شمال سيناءـ، جنوب سيناء، مطروح، الوادى الجديد، الاقصر، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، الشرقية، سوهاج، الدقهلية، الاسكندرية، البحيرة.

أسم المحافظة الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 أسم المحافظة الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 القاهرة “ لم تعلن “ الاقصر “ لم تعلن “ الأسماعيلية “ لم تعلن “ كفر الشيخ “ لم تعلن “ الغربية 230 درجة المنوفية “ لم تعلن “ أسوان “ لم تعلن “ القليوبية “ لم تعلن “ البحر الاحمر “ لم تعلن “ الشرقية “ لم تعلن “ شمال سيناء “ لم تعلن “ سوهاج “ لم تعلن “ جنوب سيناء “ لم تعلن “ الدقهلية “ لم تعلن “ مطروح “ لم تعلن “ الاسكندرية “ لم تعلن “ الوادى الجديد “ لم تعلن “ البحيرة “ لم تعلن “

جدول يوضح درجات تنسيق الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 في المحافظات التالية:- الجيزة، المنيا، سوهاج، اسيوط، قنا، الفيوم، بنى سويف، دمياط، بورسعيد، السويس.

أسم المحافظة الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 أسم المحافظة الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 الجيزة “ لم تعلن “ السويس “ لم تعلن “ المنيا “ لم تعلن “ سوهاج “ لم تعلن “ اسيوط “ لم تعلن “ قنا “ لم تعلن “ الفيوم “ لم تعلن “ بنى سويف “ لم تعلن “ دمياط “ لم تعلن “ بورسعيد “ لم تعلن “

الأطلاع علي تنسيق دخول الثانوية العامة للعام الماضي 2018

جدول يوضح درجات تنسيق الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 في المحافظات التالية:- القاهرة، الأسماعيلية، الغربية، أسوان، البحر الاحمر، شمال سيناءـ، جنوب سيناء، مطروح، الوادى الجديد، الاقصر، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، الشرقية، سوهاج، الدقهلية، الاسكندرية، البحيرة.

أسم المحافظة الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 أسم المحافظة الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 القاهرة 210 درجة الاقصر 192 درجة الأسماعيلية 210 درجة كفر الشيخ 220 درجة الغربية 230 درجة المنوفية 223 درجة أسوان 210 درجة القليوبية 215 درجة البحر الاحمر 214 درجة الشرقية 225 درجة شمال سيناء 235 درجة سوهاج 235 درجة جنوب سيناء 225 درجة الدقهلية 235 درجة مطروح 203 درجة الاسكندرية 215 درجة الوادى الجديد 220 درجة البحيرة 215 درجة

جدول يوضح درجات تنسيق الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 في المحافظات التالية:- الجيزة، المنيا، سوهاج، اسيوط، قنا، الفيوم، بنى سويف، دمياط، بورسعيد، السويس.