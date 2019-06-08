تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 كل المحافظات ” توقعات مؤشرات مجموع دخول الصف الأول الثانوي ” بالدرجات

يبحث حميع طلاب الشهادة الإعدادية عن مؤشرات وتوقعات تنسيق دخول الثانوية العامة 2019، ومجموع الإلتحاق بالصف الأول الثانوي،جيث مع إنتهاء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات، يتطلع جميع الأبناء وأولياء الأمور لمعرفة تنسيق دخول الثانوية العامة 2019، حتى يتم تحديد المصير التعليمي المنتظر والذي يكون ضمن التعليم بالثانوية العامة أو التعليم الفني أو الزراعي أو التجاري، أو التمريض، غيرهم، هناك بعض المؤشرات التي تؤيد خبر إرتفاع بتنسيق دخول الثانوية العامة 2019 عن العام الماضي.
تنسيق دخول الثانوية العامة 2019
تصرح كل محافظة على حد عن تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 الخاص بها، والذي يتوقف على مجموع الطلاب بهذه المحافظة وعدد الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات، ونشير أن ما سيتم سرده بالمقال، ما هو إلا مؤشرات لتنسيق دخول الصف الأول الثانوي 2019.
توقعات تنسيق دخول الصف الأول الثانوي 2019
نوهت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يكون هناك إرتفاع طفيف بالمجموع الكلي الذي يدخل الصف الأول الثانوي مقارنة بالعام الماضي، وذلك نظرا لتفوق الطلاب خلال هذا العام وحصول عدد كبير على درجات مرتفعة، وأيضا سوف تقوم كل محافظة بحصر أعداد الطلاب المفترض دخوله الصف الأول الثانوي ومن ثم سيتم تحديد تنسيق دخول الصف الأول الثانوي 2019.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات
القاهرة 210 درجة الجيزة 205 درجة الاسكندرية 215 درجة الشرقية 225 درجة بحيرة 215 درجة دقهلية 235 درجة قليوبية 215 درجة منيا 200 درجة غربية 230 درجة سوهاج 235 درجة اسيوط 210 درجة المنوفية 223 درجة قنا 205 درجة كفر الشيخ 220 درجة الفيوم 215 درجة بني سويف 210 درجة اسوان 210 درجة دمياط 215 درجة السويس 220 درجة الاقصر 192 درجة شمال سيناء 235 درجة مطروح 203 درجة اسماعيلية 210 درجة بورسعيد 220 درجة الوادي الجديد 220 درجة البحر الاحمر 214 درجة
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