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تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 كل المحافظات ” توقعات مؤشرات مجموع دخول الصف الأول الثانوي ” بالدرجات

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تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 كل المحافظات ” توقعات مؤشرات مجموع دخول الصف الأول الثانوي ” بالدرجات
تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 جميع المحافظاتتنسيق دخول الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات

يبحث حميع طلاب الشهادة الإعدادية عن مؤشرات وتوقعات تنسيق دخول الثانوية العامة 2019، ومجموع الإلتحاق بالصف الأول الثانوي،جيث مع إنتهاء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات، يتطلع جميع الأبناء وأولياء الأمور لمعرفة تنسيق دخول الثانوية العامة 2019، حتى يتم تحديد المصير التعليمي المنتظر والذي يكون ضمن التعليم بالثانوية العامة أو التعليم الفني أو الزراعي أو التجاري، أو التمريض، غيرهم، هناك بعض المؤشرات التي تؤيد خبر إرتفاع بتنسيق دخول الثانوية العامة 2019 عن العام الماضي.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019

تصرح كل محافظة على حد عن تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 الخاص بها، والذي يتوقف على مجموع الطلاب بهذه المحافظة وعدد الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات، ونشير أن ما سيتم سرده بالمقال، ما هو إلا مؤشرات لتنسيق دخول الصف الأول الثانوي 2019.

توقعات تنسيق دخول الصف الأول الثانوي 2019

نوهت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يكون هناك إرتفاع طفيف بالمجموع الكلي الذي يدخل الصف الأول الثانوي مقارنة بالعام الماضي، وذلك نظرا لتفوق الطلاب خلال هذا العام وحصول عدد كبير على درجات مرتفعة، وأيضا سوف تقوم كل محافظة بحصر أعداد الطلاب المفترض دخوله  الصف الأول الثانوي ومن ثم سيتم تحديد تنسيق دخول الصف الأول الثانوي 2019.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات

القاهرة 210 درجة الجيزة 205 درجة
الاسكندرية 215 درجة الشرقية 225 درجة
بحيرة 215 درجة دقهلية 235 درجة
قليوبية 215 درجة منيا 200 درجة
غربية 230 درجة سوهاج 235 درجة
اسيوط 210 درجة المنوفية 223 درجة
قنا 205 درجة كفر الشيخ 220 درجة
الفيوم 215 درجة بني سويف 210 درجة
اسوان 210 درجة دمياط 215 درجة
السويس 220 درجة الاقصر 192 درجة
شمال سيناء 235 درجة مطروح 203 درجة
اسماعيلية 210 درجة بورسعيد 220 درجة
الوادي الجديد 220 درجة البحر الاحمر 214 درجة

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عن الكاتب

هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس الطب ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

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