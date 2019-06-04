تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 ومدارس صنايع وتجارة

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم لنتائج الشهادات الإعدادية 2019 في عدد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية بدء الطلاب في البحث عن نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2019، حتي يمكن للطلاب من احتساب تنسيق الثانوية العامة والثانوي الصنايع لهذا العام.
تنسيق دخول الثانوية العامة 2019
يذكر أن المجموع الكلي للمواد المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي 2019 هو 280 درجة مقسمة على المواد وتقبل بعض مدارس الثانوية الطلاب الحاصلين على 200 درجة فيما فوق من الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2019 الدراسي.
|اللغة العربية
|40 درجة للنجاح
|النهاية العظمي 80 درجة
|اللغة الانجليزية
|30 درجة للنجاح
|النهاية العظمي 60 درجة
|الدراسات الاجتماعية
|20 درجة للنجاح
|النهاية العظمي 40 درجة
|الرياضيات
|30 درجة للنجاح
|النهاية العظمي 60 درجة
|العلوم
|20 درجة للنجاح
|النهاية العظمي 40 درجة
|المجموع
|140 درجة للنجاح
|المجموع الكلي “الدرجة النهائية” 280 درجة
المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2019
يتمكن الطالب من احتساب المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي عن طريق جمع نتيجة الفصلين 140 درجة في الفصل الأول و 140 درجة في الفصل الثاني، ليصل للمجموع النهائي لأخر العام 280 درجة، ولا يتم احتساب رسوب الطالب إلى بعد أداء كافة امتحانات الفصلين الأول والثاني، حيث أن من يرسب في امتحانات الفصل الأول ثم يتمكن من الحصول على درجات عالية في الفصل الثاني تجعله يتخطى حاجز الرسوب والمحدد بـ 50% ففي هذه الحالة يصبح الطالب ناجحًا وليس راسبًا.
تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات
|القاهرة
|210 درجة
|الجيزة
|205 درجة
|الإسكندرية
|215 درجة
|الشرقية
|225 درجة
|بحيرة
|215 درجة
|دقهلية
|235 درجة
|قليوبية
|215 درجة
|منيا
|200 درجة
|غربية
|230 درجة
|سوهاج
|235 درجة
|أسيوط
|210 درجة
|المنوفية
|223 درجة
|قنا
|205 درجة
|كفر الشيخ
|220 درجة
|الفيوم
|215 درجة
|بني سويف
|210 درجة
|أسوان
|210 درجة
|دمياط
|215 درجة
|السويس
|220 درجة
|الاقصر
|192 درجة
|شمال سيناء
|235 درجة
|مطروح
|203 درجة
|اسماعيلية
|210 درجة
|بورسعيد
|220 درجة
|الوادي الجديد
|220 درجة
|البحر الاحمر
|214 درجة
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