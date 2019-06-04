تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 ومدارس صنايع وتجارة

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم لنتائج الشهادات الإعدادية 2019 في عدد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية بدء الطلاب في البحث عن نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2019، حتي يمكن للطلاب من احتساب تنسيق الثانوية العامة والثانوي الصنايع لهذا العام.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019

يذكر أن المجموع الكلي للمواد المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي 2019 هو 280 درجة مقسمة على المواد وتقبل بعض مدارس الثانوية الطلاب الحاصلين على 200 درجة فيما فوق من الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2019 الدراسي.

اللغة العربية 40 درجة للنجاح النهاية العظمي 80 درجة اللغة الانجليزية 30 درجة للنجاح النهاية العظمي 60 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للنجاح النهاية العظمي 40 درجة الرياضيات 30 درجة للنجاح النهاية العظمي 60 درجة العلوم 20 درجة للنجاح النهاية العظمي 40 درجة المجموع 140 درجة للنجاح المجموع الكلي “الدرجة النهائية” 280 درجة

المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2019

يتمكن الطالب من احتساب المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي عن طريق جمع نتيجة الفصلين 140 درجة في الفصل الأول و 140 درجة في الفصل الثاني، ليصل للمجموع النهائي لأخر العام 280 درجة، ولا يتم احتساب رسوب الطالب إلى بعد أداء كافة امتحانات الفصلين الأول والثاني، حيث أن من يرسب في امتحانات الفصل الأول ثم يتمكن من الحصول على درجات عالية في الفصل الثاني تجعله يتخطى حاجز الرسوب والمحدد بـ 50% ففي هذه الحالة يصبح الطالب ناجحًا وليس راسبًا.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات