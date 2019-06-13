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متابعة مستمرة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 بجميع المحافظات اعتماد درجات دخول الثانوي العام والفني والتمريضي للعام الدراسي الجديد

كتب رضا عليفي آخر تحديث
متابعة مستمرة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 بجميع المحافظات اعتماد درجات دخول الثانوي العام والفني والتمريضي للعام الدراسي الجديد
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020

نتابع معكم عن قرب تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب على الإطلاق هي مرحلة الانتقال من الإعدادية إلى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أو أي من المدارس التي تقبل الطلاب عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وسنوفر لكم اليوم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 حتى يستطيع الطالب التعرف على الوجهة التي سيوجهها لنفسه في الأيام المقبلة بناءً على ذلك،تنسيق اولى ثانوى 2019.

يتزايد البحث عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع أن يظهر خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر تنسيق الثانوى، يحدد كافة طلاب الإعدادية لهذا العام 2019، الجهة التي يتم الالتحاق بها لدخول أولى ثانوي العام أو الفني متنوع التصنيف والأقسام مل بين الصناعي والتجاري والزراعي والتمريض والفندقي.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تنسيق الثانوية العامة، لقد كثر البحث عن معدل الالتحاق بالثانوية العامة في جميع المدارس المصرية، في جميع المحافظات، وذلك للتعرف على الحد الأدنى للقبول في تلك المحافظات، ولا يخفي عليكم الأمر أنه في حال كان مجموع الطالب لا يؤدي به في النهاية إلى الالتحاق بالثانوية العامة، فإنه يبدأ بالبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، ويتجه إلى الدبلوم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي بناءً على مجموعة والمدرسة التي ستقبل بها أولى ثانوي لعام  2020/2019.

وهناك الكثير من التوقعات التي تم طرحها بالنسبة للنسبة التي سيتم القبول في المرحلة الثانوية بها في جميع المحافظات المصرية، وحاولنا أن نقوم بتوفير جدول يحتوي على النسب لمحافظات مصر بالكامل.

جدول توقعات تنسيق الإعدادية لعام 2019

تنسيق الثانوى العام هذه هي النسب المتوقعة للمحافظات المصرية فيما يخص الالتحاق بالثانوية العامة، ودخول أولى ثانوي ويمكنكم بعدها الذهاب إلى المدرسة التابعة للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة:

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المحافظة
220 درجة محافظة القاهرة تم تأكيد الحد الأدنى  لدخول الثانوى
206 درجة محافظة الجيزة
215 درجة محافظة الإسكندرية تم تأكيد الحد الأدنى  لدخول الثانوى
225 درجة محافظة الشرقية تم تأكيد الحد الأدنى  لدخول الثانوى
231 درجة محافظة الدقهلية
215 درجة محافظة البحيرة
228 درجة محافظة القليوبية تم تأكيد الحد الأدنى  لدخول الثانوى
210 درجة محافظة المنيا
234 درجة محافظة الغربية تم تأكيد الحد الأدنى  لدخول الثانوى
229 درجة محافظة سوهاج
211 درجة محافظة أسيوط
224 درجة محافظة المنوفية
206 درجة محافظة قنا
221 درجة محافظة كفر الشيخ
216 درجة محافظة الفيوم
212 درجة محافظة بني سويف
213 درجة محافظة أسوان
211 درجة محافظة دمياط
214 درجة محافظة الإسماعيلية
218 درجة محافظة بورسعيد
221 درجة محافظة السويس
198 درجة محافظة الأقصر
231 درجة محافظة شمال سيناء
204 درجة محافظة مطروح
215 درجة محافظة البحر الأحمر
221 درجة محافظة الوادي الجديد
226 درجة محافظة جنوب سيناء

تنسيق الثانوي العام 2019

فى هه1 الفقرة سوف نتابع اخبار التنسيق لدخول الثانوى فى كافة المحافظات وإعلان كل المحافظات

 محافظة القاهرة اعتمد المحافظ اللواء خالد عبد العال تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة و تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام عند 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام.
محافظة الشرقية اعتمد المحافظ اللواء ممدوح غراب تنسيق الاعدادية الشرقية ليكون كما يلي :-

  •  225 درجة للثانوي العام
  • 210 درجة للمدارس  الفنية التجارية والفندقية نظام الخمس سنوات–
  • 150 درجة للمدارس التجارية والفندقي المتقدم خاص.
محافظة الغربية اعتمد اللواء هشام سعيد تنسيق الإعدادية الغربية  لدخول الثانوى من  مجموع 234 درجة .
محافظة الإسكندرية اعتمد اللواء الدكتور عبد العزيز قنصوه  تنسيق الإعدادية الإسكندرية بحد أدنى 215 درجة في المرحلة الأولى، وسيتم اعلان دخول الثانوى العام بالإسكندرية للمرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الاولي

اما  تنسيق القبول في المدارس الفنية (زراعي وصناعي وتجاري  وفندقي)  فهو من 143 و 220 درجة وذلك حسب احتياجات المدارس.
محافظة الجيزة “تعليم الجيزة” تؤكد: تنسيق القبول بالثانوية العامة لن يزيد عن 210 درجات وسوف يتم اعتماد تنسيق دخول الثانوى العام، لطلبة الشهادة الإعدادية خلال ايام
محافظة القليوبية اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي  وقد بلغ الحد الأدنى، 228 درجة

تتوالى اعلانات المحافظات عن  درجات الحد الادنى لدخول الثانى فتابعونا

الحد الأدنى لدخول المدارس الثانوى العام بجميع محافظات مصر

وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويخص الالتحاق بالثانوية العامة والدبلومات،  في  محافظات مصر وتنسيق القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية و تنسيق الثانوي العام 2019 المنوفية والشرقية والغربية وسوهاج ودمياط وأسيوط وتنسيق الشهادة الإعدادية 2019 قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وما يخص تنسيق المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019.

عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

التعليقات

    2. يا ريت يكون مجموع محافظة القاهرة من200يا ريت انتو بقلكم 3سنين علي210خلوها من200يا ريت لو سمحتو ولو من 210يا ريت حد يكتب المدرس البتقبل من200معلش حد يرد عليا

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