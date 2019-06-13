متابعة مستمرة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 بجميع المحافظات اعتماد درجات دخول الثانوي العام والفني والتمريضي للعام الدراسي الجديد

نتابع معكم عن قرب تنسيق الشهادة الاعدادية 2019-2020 من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب على الإطلاق هي مرحلة الانتقال من الإعدادية إلى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أو أي من المدارس التي تقبل الطلاب عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وسنوفر لكم اليوم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 حتى يستطيع الطالب التعرف على الوجهة التي سيوجهها لنفسه في الأيام المقبلة بناءً على ذلك،تنسيق اولى ثانوى 2019.

يتزايد البحث عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المتوقع أن يظهر خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر تنسيق الثانوى، يحدد كافة طلاب الإعدادية لهذا العام 2019، الجهة التي يتم الالتحاق بها لدخول أولى ثانوي العام أو الفني متنوع التصنيف والأقسام مل بين الصناعي والتجاري والزراعي والتمريض والفندقي.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تنسيق الثانوية العامة، لقد كثر البحث عن معدل الالتحاق بالثانوية العامة في جميع المدارس المصرية، في جميع المحافظات، وذلك للتعرف على الحد الأدنى للقبول في تلك المحافظات، ولا يخفي عليكم الأمر أنه في حال كان مجموع الطالب لا يؤدي به في النهاية إلى الالتحاق بالثانوية العامة، فإنه يبدأ بالبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، ويتجه إلى الدبلوم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي بناءً على مجموعة والمدرسة التي ستقبل بها أولى ثانوي لعام 2020/2019.

وهناك الكثير من التوقعات التي تم طرحها بالنسبة للنسبة التي سيتم القبول في المرحلة الثانوية بها في جميع المحافظات المصرية، وحاولنا أن نقوم بتوفير جدول يحتوي على النسب لمحافظات مصر بالكامل.

جدول توقعات تنسيق الإعدادية لعام 2019

تنسيق الثانوى العام هذه هي النسب المتوقعة للمحافظات المصرية فيما يخص الالتحاق بالثانوية العامة، ودخول أولى ثانوي ويمكنكم بعدها الذهاب إلى المدرسة التابعة للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة:

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 المحافظة 220 درجة محافظة القاهرة تم تأكيد الحد الأدنى لدخول الثانوى 206 درجة محافظة الجيزة 215 درجة محافظة الإسكندرية تم تأكيد الحد الأدنى لدخول الثانوى 225 درجة محافظة الشرقية تم تأكيد الحد الأدنى لدخول الثانوى 231 درجة محافظة الدقهلية 215 درجة محافظة البحيرة 228 درجة محافظة القليوبية تم تأكيد الحد الأدنى لدخول الثانوى 210 درجة محافظة المنيا 234 درجة محافظة الغربية تم تأكيد الحد الأدنى لدخول الثانوى 229 درجة محافظة سوهاج 211 درجة محافظة أسيوط 224 درجة محافظة المنوفية 206 درجة محافظة قنا 221 درجة محافظة كفر الشيخ 216 درجة محافظة الفيوم 212 درجة محافظة بني سويف 213 درجة محافظة أسوان 211 درجة محافظة دمياط 214 درجة محافظة الإسماعيلية 218 درجة محافظة بورسعيد 221 درجة محافظة السويس 198 درجة محافظة الأقصر 231 درجة محافظة شمال سيناء 204 درجة محافظة مطروح 215 درجة محافظة البحر الأحمر 221 درجة محافظة الوادي الجديد 226 درجة محافظة جنوب سيناء

تنسيق الثانوي العام 2019

فى هه1 الفقرة سوف نتابع اخبار التنسيق لدخول الثانوى فى كافة المحافظات وإعلان كل المحافظات

محافظة القاهرة اعتمد المحافظ اللواء خالد عبد العال تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة و تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام عند 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام. محافظة الشرقية اعتمد المحافظ اللواء ممدوح غراب تنسيق الاعدادية الشرقية ليكون كما يلي :- 225 درجة للثانوي العام

210 درجة للمدارس الفنية التجارية والفندقية نظام الخمس سنوات–

150 درجة للمدارس التجارية والفندقي المتقدم خاص. محافظة الغربية اعتمد اللواء هشام سعيد تنسيق الإعدادية الغربية لدخول الثانوى من مجموع 234 درجة . محافظة الإسكندرية اعتمد اللواء الدكتور عبد العزيز قنصوه تنسيق الإعدادية الإسكندرية بحد أدنى 215 درجة في المرحلة الأولى، وسيتم اعلان دخول الثانوى العام بالإسكندرية للمرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الاولي اما تنسيق القبول في المدارس الفنية (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي) فهو من 143 و 220 درجة وذلك حسب احتياجات المدارس. محافظة الجيزة “تعليم الجيزة” تؤكد: تنسيق القبول بالثانوية العامة لن يزيد عن 210 درجات وسوف يتم اعتماد تنسيق دخول الثانوى العام، لطلبة الشهادة الإعدادية خلال ايام محافظة القليوبية اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي وقد بلغ الحد الأدنى، 228 درجة

تتوالى اعلانات المحافظات عن درجات الحد الادنى لدخول الثانى فتابعونا

الحد الأدنى لدخول المدارس الثانوى العام بجميع محافظات مصر

وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويخص الالتحاق بالثانوية العامة والدبلومات، في محافظات مصر وتنسيق القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية و تنسيق الثانوي العام 2019 المنوفية والشرقية والغربية وسوهاج ودمياط وأسيوط وتنسيق الشهادة الإعدادية 2019 قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وما يخص تنسيق المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019.