بالدرجات| مؤشرات تنسيق كليات القمة 2019 “الطب والهندسة والصيدلة” قبل فتح التنسيق بساعات

ينتظر طلاب الثانوية العامة فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى والذي من المُقرر أن يفتح بداية من الأحد الموافق 21/7/2019 ويتم إغلاق التقديم في المرحلة يوم الخميس 25/7/2019، وتم الإعلان عن الحد الأدنى لدرجات القبول في المرحلة الأولى وكانت لشُعبة عملي علوم 97.07% وشعبة علمي رياضة 95% والشُعبة الأدبية 80% وهذه مؤشرات ارتفاع تنسيق الكليات 2019.

مؤشرات كليات القمة للمرحلة الأولى

يرتفع تنسيق الكليات بشكل عام بشكل ملحوظ بعد ارتفاع الحد الادنى للقبول في المرحلة الأولى وذلك بسبب نسبة النجاح المرتفعة وارتفاع درجات الطلاب والمنافسة الكبيرة على الالتحاق بكليات القمة وقبل فتح باب التنسيق بساعات نعرض التوقعات والمؤشرات للحد الأدنى للقبول في كليات القمة ( الطب والهندسة والصيدلة) ونقدم لكم رابط التنسيق وخطوات تسجيل الرغبات بالتفصيل.

مؤشرات التنسيق

أظهرت المؤشرات الأولية لدرجات القبول في كليات القمة ارتفاع بنسبة 1.6 إلى 2% مقارنة بالعام الماضي، وتكون درجات القبول في كلية الطب البشري بين 99.3% و98.5%، بينما الحد الأدنى لطب الأسنان بين 98.2% و98%، والصيدلة 97.2%، والعلاج الطبيعي عند 96.9%، بينما يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة بواقع 93.9% وهذه المؤشرات ليست نهائية ويمكن أن تحدث تغيرات وذلك بناء على رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى ورغبة كل طالب في الالتحاق بالكلية المناسبة له.

خطوات تسجيل الرغبات

نقدم لكم فيديو يشرح طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية والذي يوضح كل ما يخص التنسيق.

ويمكنكم وضع استفساراتكم التي تخص التنسيق في التعليقات لنقوم بمساعدتكم في تسجيل الرغبات والالتحاق بالكليات والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.