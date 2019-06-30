تنسيق كليات 2018| تنسيق كلية حقوق 2018 2019 تعرف علي الشعب الدراسية والمواد للمتقدمين من الثانوية العامة ادبي

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تنسيق كليات 2018 والمزيد من التفاصيل حول تنسيق كلية حقوق 2018 2019 لطلاب الثانوية العامة المصرية ادبي، حيث يطمح العديد من طلاب الشعبة الادبية إلي دخول كليات الحقوق لدراسة القانون بكافة فروعه، وسنوافيكم في هذه المقالة بجدول تنسيق الحقوق لكافة الكليات، وسنوافيكم بالجامعات التي تحتوي علي كلية الحقوق، كما تتابعون المواد الدراسية الخاصة بكلية حقوق والشعب الدراسية.

الشُعب الدراسية في كلية الحقوق

شعبة اللغة العربية “انتظام” شعبة اللغة العربية “انتساب موجه” شعبة اللغة العربية “انتساب عادي” شعبة اللغة اﻹنجليزية شعبة اللغة الفرنسية

مواد كلية الحقوق

القانون المدني قانون العمل والتأمينات الاجتماعية

القانون الزراعي

الملكية الفكرية

الأحوال الشخصية لغير المسلمين. القانون الجنائي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية

قانون الإجرام وعلم العقاب

القانون التجاري الشريعة اﻹسلامية الأحكام الشرعية

أصول الفقه

الفقه الإسلامي

المالية العامة

المرافعات المدنية والتجارية

فلسفة القانون وتاريخه

القانون الدولي الخاص والعام.

الجامعات التي يتواجد بها كلية حقوق

جامعة عين شمس

جامعة القاهرة

جامعة بنها

جامعة حلوان

جامعة بني سويف

جامعة المنصورة

جامعة طنطا

جامعة الإسكندرية

جامعة جامعة جنوب الوادي

جامعة أسيوط

جامعة الزقازيق

جامعة السادات

جامعة المنوفية.

تنسيق كلية حقوق 2018 2019