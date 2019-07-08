تنسيق كلية الشرطة 2019-2020 موعد تقديم الضباط المتخصصين وشروط قبول كلية الشرطة وكافة التخصصات للمتقدمين “استعلامات كلية الشرطة”

نتابع معكم في هذه المقالة المميزة تنسيق كلية الشرطة 2019-2020 وأخبار موعد تقديم كلية الشرطة للبنين وجميع شروط التقديم، فقد تم الإعلان بالفعل عن موعد وشروط التقديم في كلية الشرطة 2019/2020 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية المصرية للعام الدراسي الجديد، وذلك للبنات الراغبات في التقديم في كليات الشرطة وأيضا البنين، كما تم تحديد شروط ومواعيد التقديم في دفعة الضباط المتخصصين لعام 2019 وـيضا التخصصات الجامعية للبنين والبنات والجنسين، وسنتابع معكم كافة التفاصيل حول البيانات المذكورة وأيضا الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الشرطة وموعد بدء التقديم وموعد إغلاق باب التقديم في كلية الشرطة 2020 والتخصصات الجامعية بالكلية.

تنسيق كلية الشرطة 2019-2020

تم تحديد تنسيق كلية الشرطة ليكون من مجموع 65% لطلاب الثانوية العامة والفنية والازهرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية، علي ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات ويكون مستوفي للشروط، وسنتابع معكم كافة الشروط والاختبارات.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2019

تم تحديد موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2019 علي أن يبدأ يوم 20 يوليو 2019 حتي 13 أغسطس 2019 ولمدة 17 يوم متواصلين، ثم يتم إغلاق باب تقديمات كلية الشرطة، ثم يتم الإعلان عن اسماء المقبولين لآداء اختبارات القدرات وإعلان نتائج القبول النهائية.

شروط قبول كلية الشرطة

أن يكون المتقدم مصري من أب وأم مصريين وألا يكون حاصل علي أي جنسية أخري ولا ينوي للحصول علي جنسيات اخري.

الحصول علي الشهادة الثانوية عامة/ أزهري/ فني/ دبلوم اجنبي/ معادلة للعام الحالي 2019 أو للسنوات السابقة بشرط ألا تتعدى عام 2016

ألا يكون الطالب قد تم الحكم عليه مسبقا في اي جرائم موضوعة في قانون العقوبات أو اي جرائم خاصة بالحريات وإخلال الشرف والأمانة، أو تعرض اي من اقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة.

ألا يكون الطالب قد تم فصله تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية

ألا يكون متزوجا قبل التقديم ولا يتزوج أثناء سنين دراسته

ألا يزيد سن الطالب في الأول من أكتوبر عن 22 عام

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم

اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول في كليات الشرطة

أن يكون الطالب حاصل علي 70% كحد أدني للقبول في كليات الشرطة “يمكن أن يتم تغيير تنسيق كلية الشرطة”

تسجيل رغبات الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة 2020

أكاديمية الشرطة تقبل الطلاب المصريين المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، لكن يجب أن يتم تقديم ما يثبت التحاقه بتلك الكلية، كما يجب مراعاة النسبة المئوية ألا يكون مجموع الدرجات لا يقل عن 65% في الأعوام السابقة من الكلية.

يجب علي من تخرج من كليات الشرطة العمل في خدمة الوزارة بعد التخرج، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، وإذا لم يتم التنفيذ يلتزم الطالب برد ضعف نفقات الدراسة في الكلية والتي وفرتها الكلية للطالب، وإذا ترك الطالب دراسته بعذر غير مقبول، يجب أن يتم دفع كافة الأموال التي أنفقتها الكلية والتي تحملتها وزارة الداخلية خلال فترة دراسته.

الأوراق المطلوبة لتقديم كليات الشرطة عبر موقع أكاديمية الشرطة المصرية

صورة البطاقة الشخصية الوجه الأمامي والخلفي

أصل شهادة اتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها

بيان الدرجات الخاص بالطالب بالمرحلة الثانوية العامة

اصل شهادة الميلاد حديثة

قيد عائلي للوالد صفحة 14

صورة من شهادات التفوق الرياضي “إذا توفر”

أصل القيد مختوم من إدارة الكلية أو المعهد “إذا كان الطالب قد التحق بإحدي الكليات”

صورة بطاقة ولي الأمر الوجه الأمامي والخلفي

شهادة مؤهل الوالد أو بيان درجاته “إن توفر”

صورة بطاقة الوالدة الوجه الأمامي والخلفي

صورة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الوصي في حال وفاة الوالد فقط.

صورة للوالدين في كارت طولي يجمعهم الاثنين معاً، وإذا كان الأب أو الأم مسافرين يتم تصوير كل فرد بمفرده ويتم وضع الصور بجوار بعضهم، ويجب توضيح السبب خلف الصورة سواء كان سفر الأب أو الانفصال.

صورة من مستندات المدخرات والأملاك والأسهم للوالد أو الوالدة

تخصصات كلية الشرطة 2020 دفعة الضباط المتخصصين من عام 2017 حتى 2019

شعبة الطب

طب بشرى ذكور طب أسنان ذكور طب بيطري ذكور علاج طبيعي ذكور واناث تمريض ذكور واناث صيدلة ذكور

كما مطلوب خريجين طب بشري من حاملي الدكتوراه والماجستير أمراض (صدرية- قلب – كلى – جراحة مخ واعصاب – نساء وولادة – أنف واذن وحنجرة).

التخصصات الجامعية المطلوبة في كلية الشرطة 2019 من خريجي كلية الهندسة ذكور فقط.

هندسة مساحة. هندسة مدني. هندسة معمارية. هندسة كهرباء قوى. هندسة اتصالات وإلكترونيات. هندسة حاسبات ومعلومات. هندسة بحرية. هندسة ميكانيكا سيارات.

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تخصصات مطلوبة في كلية الشرطة 2019 من كليات أخرى:

تم تحديد الكليات المطلوبة في كليات الشرطة، وتم تحديد الكليات التي تريد ذكور فقط أو إناث فقط أو كلا الجنسين، وهي كالتالي:

سياحة وفنادق إناث فنون جميلة قسم جرافيك ذكور لغات ( ألماني – فرنسي – إيطالي ) إناث تربية موسيقية ذكور لغات ( انجليزي – روسي) ذكور وإناث. فنون تطبيقية قسم تصوير ذكور إعلام ذكور وإناث. تربية رياضية ذكور خدمة اجتماعية أقسام آداب – علم نفس – اجتماع ذكور وإناث. زراعة ذكور

اختبارات قدرات البنات في كلية الشرطة 2020

يوجد اختبارات قدرات نفسية وجسدية للطلاب المتقدمين لكليات الشرطة، إذا حصلت الطالبة على نسبة لياقة بدنية بنسبة 40% أو أعلي تكون قد نجحت في الاختبارات الرياضية. وتتمثل اختبارات الإناث في عمل 5 تمارين رياضية منها:

تمرينة بطن “40 عدة” في وقت معين 40 عدة ضغط تمرين الوثب الطويل حيث تتخطى ال 200 سم الجري في 20 ثانية

اختبارات كلية الشرطة بنين وبنات

اختبار القدرات اختبار تحريري لقياس الثقافة العامة لدى الطالب لا يعاد اختبار المقاس والقوام قياس الطول والوزن والتأكد من تناسبهما يعاد مرة واحدة فقط الكشف الطبي والنفسي الطبي: فحص المتقدم لكلية الشرطة، ويحق للمتقدّم الإعادة مرة واحدة.

النفسي: تطبيق عدد من المقاييس النفسة على الطالب يعاد مرة واحدة فقط

لا يعاد الاختبار الرياضي اختبار الطالب للقيام بعدد من التمارين الرياضية يعاد مرة واحدة فقط كشف السمات قياس القدرات العقلية للطالب، وسماته الشخصية وميوله المهنية. _ الكشف الطبي المتقدم كشف طبي ثاني _ كشف الهيئة اختبار يشترط له مظهر معين، لا تتجاوز مدته 10 دقائق للطالب الواحد. _

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