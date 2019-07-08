تنسيق الثانوية العامة| تنسيق كلية الطب 2018 2019 لجميع الجامعات تابع مدة الدراسة وتوقعات تنسيق الطب البشري للعام الجديد علمي علوم

تتابعون اخبار تقديم كليات الطب للطلاب والطالبات بالثانوية العامة والشهادات المعادلة وأيضا تنسيق كلية الطب 2018 2019 وتوقعات تنسيق كليات الطب للعام الجديد، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم عن مجموع قبول الطب حيث أنها تعتبر كلية القمية لشعبة علمي علوم، ويمكنكم في هذه المقالة التعرف علي تنسيق الطب البشري، وسنوافيكم بروابط معرفة تنسيق طب اسنان والطب البيطري قريباً، كما سنوافيكم علي موقعنا كلمة دوت اورج بأهم الأخبار حول تنسيق الكليات 2019 للعام الحالي للطلاب المتقديمن لكلية طب في جميع الاقسام.

تنسيق كلية الطب 2018 2019

جاء طب المنصورة كأعلي تنسيق كليات الطب في مصر، وهذا بمجموع 405.5، وعلي الجانب الآخر جائت كلية طب أسوان كأقل تنسيق بمجموع قبول 402.5، وهذا كان تنسيق الطب البشري للجامعات الحكومية، وسنوافيكم بتنسيق كلية الطب خاص قريبا.

تنسيق كلية الطب المنصوره 405.0 تنسيق كلية طب القاهره 403.0 تنسيق طب حلوان 402.0 تنسيق كلية الطب كفر الشيخ 404.0 تنسيق كلية طب الاسكندريه 403.0 تنسيق طب الفيوم 402.0 تنسيق كلية الطب الاسماعيليه جامعة قناة السويس 404.0 تنسيق كلية طب سوهاج 403.0 تنسيق طب بنها 403.0 تنسيق كلية الطب الزقازيق 403.5 تنسيق كلية طب بورسعيد 403.0 تنسيق طب السويس 402.0 تنسيق كلية الطب الزقازيق 403.5 تنسيق كلية طب عين شمس 402.5 تنسيق طب جامعة المنوفية 403.5 تنسيق كلية الطب طنطا 403.5 تنسيق كلية طب اسيوط 402.5 تنسيق طب بقن 403.5 تنسيق كلية الطب المنيا 403.5 تنسيق كلية طب بنى سويف 402.5 تنسيق طب أسوان 402.5

تابع ايضا

مجموع كلية الطب 2018

تم التأكيد بالفعل من وزارة التعليم العالي أنه كلما زاد عدد المتقدمين لكليات الطب زاد التنسيق، ويمكنكم تسجيل رغبات الكليات الحكومية والخاصة قريبا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج رسميا لمعرفة تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في مصر لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وادبي والحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد.

مدة الدراسة في كليات الطب

والجدير بالذكر أن مدة الدراسة في كليات الطب تكون 5 سنوات بالإضافة إلى سنتين التدريب العملي “الامتياز” فضلًا عن سنة واحدة للتدريب العملي في مستشفى جامعي تعليمي حكومي لتدريب الطلاب وإجراء الأبحاث العلمية، كما أن لغة التدريس بها هى اللغة الإنجليزية فقط.