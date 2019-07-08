تنسيق كلية الهندسة 2019 جميع الاقسام “مدني – إلكتروني – طاقة – بترول – عمارة” تابع توقعات تنسيق هندسة علمي رياضة 2020

تتابعون تنسيق كلية الهندسة 2019 رسميا وتوقعات تنسيق كلية الهندسة 2019 للعام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة، والذين يطمحون لدخول كلية القمة “هندسة” بجميع فروعها واقسامها، ومدة الدراسة في كلية هندسة هي 5 سنوات منهم سنة إعدادي، يوجد في مصر 19 كلية هندسة في الجامعات الحكومية المصرية بكافة المحافظات، وهناك العديد من الاقسام في كلية الهندسة، فمثلا جامعة القاهرة 11 قسمًا، أما كلية الهندسة بجامعة عين شمس فتشتمل على 12 قسمًا، تابعونا للمزيد من الأخبار والأحداث الهامة حول تنسيق الكليات 2019 وتوقعات تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة لكليات هندسة في مصر.

تنسيق كلية الهندسة 2019

تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405.0 تنسيق كلية الهندسة كفر الشيخ 385.0 تنسيق كلية هندسة المنيا 382.0 تنسيق كلية هندسة القاهره 392.0 تنسيق كلية الهندسة شبرا بنها 385.0 تنسيق كلية الهندسة أسوان 381.5 تنسيق كلية هندسة الاسماعيلية 391.5 تنسيق كلية هندسة بنها 384.5 تنسيق كلية الهندسة اسيوط 381.0 تنسيق كلية الهندسة دمياط 391.0 تنسيق كلية الهندسة بور سعيد 384.5 تنسيق كلية هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 380.5 تنسيق كلية هندسة المنصوره 390.0 تنسيق كلية الهندسة حلوان 384.0 تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5 تنسيق كلية هندسة عين شمس 389.5 تنسيق كلية هندسة السويس 383.5 تنسيق كلية الهندسة سوهاج 382.5 تنسيق كلية هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388.0 تنسيق كلية هندسة المطريه جامعة حلوان 383.5 تنسيق كلية هندسة الاسكندريه 385.5 تنسيق كلية هندسة طنطا 386.5 تنسيق كلية هندسة الفيوم 383.0 تنسيق كلية هندسة قنا 383.0 تنسيق كلية هندسة الزقازيق 386.0 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.0

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اقسام كلية الهندسة

قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية قسم الهندسة المعمارية قسم الهندسة المدنية : قسم الهندسة الميكانيكية قسم هندسة الطيران والفضاء قسم هندسة القوى والآلات الكهربية قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات قسم الهندسة الحيوية الطبية قسم هندسة الحاسبات قسم الغزل والنسيج قسم الهندسة النووية قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن قسم الهندسة الإلكترونية قسم الهندسة المساحية قسم الهندسة الكيميائية قسم الديكور

اقسام كلية الهندسة في جامعة القاهرة

يوجد في كلية هندسة جامعة القاهرة 14 قسم للمهندسين وهم قسم هندسة الطيران والفضاء، وقسم الهندسة المعمارية، وقسم الهندسة الطبية، وقسم الهندسة الكيميائية، وقسم هندسة الحاسبات، وقسم هندسة القوى والآلات الكهربية.