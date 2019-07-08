“مقال شامل” تنسيق كلية تجارة 2019 عربي وانجليزي وانتساب تابع اسماء الجامعات الحكومية التي يوجد بها كلية تجارة انتساب “علمي”

تتابعون تنسيق كلية تجارة 2019 وتوقعات تنسيق كليات التجارة للعام الحالي 2019-2020، وتفاصيل كافة أقسام كلية التجارة العربي والانجليزي لطلاب الثانوية العامة القسم العلمي، حيث يبحث الطلاب عن جميع الكليات في كافة المحافظات الخاصة بالتجارة سواء كانت عربي او انجليزي، كما نوافيكم باسماء الجامعات التي تحتوي علي كليات التجارة انتساب وانتظام وانتساب موجه، وقد قام موقع التنسيق الإلكتروني بتحديد الحد الأدني للقبول في كلية التجارة للثانوية العامة لكافة الشعب “علمي علوم، علمي رياضة”، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الاخبار الهامة والعاجلة حول تنسيق الجامعات 2019 وكيفية تسجيل رغبات الطلاب.

الجامعات التي يوجد بها كلية التجارة

القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق

جامعة طنطا

جامعة قناة السويس

جمعة الإسكندرية

جامعة الفيوم

جامعة بني سويف

كلية السادات فرع المنوفية

جامعة سوهاج

جامعة أسيوط

جامعة دمياط

جامعة حلوان

جامعة بنها

جامعة دمنهور

جامعة بورسعيد

جامعة كفر الشيخ

جامعة الوادي الجديد

جامعة أسوان.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة

تنسيق كلية تجارة 2019

تنسيق كلية التجارة المنصوره 357.0 تنسيق كلية تجارة سوهاج 341.5 تنسيق كليات التجارة جامعة السويس 329.0 تنسيق كلية التجارة الاسكندريه 350.5 تنسيق كلية تجارة عين شمس 339.5 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه المنصوره 325.5 تنسيق كلية التجارة قنا جامعة جنوب الوادي 349.5 تنسيق كلية تجارة طنطا 339.5 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه الاسكندريه 324.0 تنسيق كلية التجارة جامعة دمياط 348.5 تنسيق كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 338.5 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه كفر الشيخ 320.0 تنسيق كلية التجارة الزقازيق 348.0 تنسيق كلية تجارة بورسعيد 338.0 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه جامعة دمياط 320.0 تنسيق كلية التجارة جامعة أسوان 347.5 تنسيق كلية تجارة بنها 336.0 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه الزقازيق 320.0 تنسيق كلية التجارة كفر الشيخ 347.5 تنسيق كلية تجارة اسيوط 334.0 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه حلوان 320.0 تنسيق كلية التجارة بنى سويف 343.5 تنسيق كلية تجارة جامعة المنوفية 331.5 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه دمنهور 310.0 تنسيق كلية التجارة القاهره 343.5 تنسيق كلية تجارة جامعة العريش 330.7 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه قاهره 307.0 تنسيق كلية التجارة دمنهور 343.0 تنسيق كلية تجارة جامعة السادات 330.5 تنسيق كليات التجارة انتساب موجه طنطا 307.0

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تابع تنسيق تجارة 2018 انتساب

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 305.0 تجاره انتساب موجه سوهاج 293.0 تجاره انتساب موجه عين شمس 304.0 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 227.5 تجاره انتساب موجه بنها 302.0 تجاره انتساب موجه اسيوط 293.5 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 300.5 تجاره انتساب موجه بنى سويف 294.5 تجاره انتساب موجه اسماعيليه جامعة قناة السويس 299.0 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 295.5 تجاره انتساب موجه شبين كوم جامعة المنوفية 298.5 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 296.5

اقسام كلية تجارة في جميع الجامعات