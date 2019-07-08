تنسيق كلية حقوق 2019 تعرف علي الشعب الدراسية والمواد للمتقدمين من الثانوية العامة علمي “تنسيق الكليات 2019 انتساب وانتظام”

تتابعون تنسيق كليات 2019 والمزيد من التفاصيل حول تنسيق كلية حقوق 2018 2019 لطلاب الثانوية العامة المصرية علمي علوم ورياضة، حيث يطمح العديد من طلاب الشعبة العلمية إلي دخول كليات الحقوق لدراسة القانون بكافة فروعه، وسنوافيكم في هذه المقالة بجدول تنسيق الحقوق لكافة الكليات، وسنوافيكم بالجامعات التي تحتوي علي كلية الحقوق، كما تتابعون المواد الدراسية الخاصة بكلية حقوق والشعب الدراسية.
الشُعب الدراسية في كلية الحقوق
- شعبة اللغة العربية “انتظام”
- شعبة اللغة العربية “انتساب موجه”
- شعبة اللغة العربية “انتساب عادي”
- شعبة اللغة اﻹنجليزية
- شعبة اللغة الفرنسية
مواد كلية الحقوق
|القانون المدني
|
|القانون الجنائي
|
|الشريعة اﻹسلامية
|
الجامعات التي يتواجد بها كلية حقوق
- جامعة عين شمس
- جامعة القاهرة
- جامعة بنها
- جامعة حلوان
- جامعة بني سويف
- جامعة المنصورة
- جامعة طنطا
- جامعة الإسكندرية
- جامعة جامعة جنوب الوادي
- جامعة أسيوط
- جامعة الزقازيق
- جامعة السادات
- جامعة المنوفية.
تنسيق كلية حقوق 2018 2019
|تنسيق كلية حقوق المنيا
|326.0
|تنسيق كلية الحقوق اسيوط
|258.0
|تنسيق حقوق انتساب موجه بنى سويف
|244.0
|تنسيق كلية حقوق سوهاج
|296.0
|تنسيق كلية الحقوق حلوان
|255.5
|تنسيق حقوق انتساب موجه اسوان
|243.5
|تنسيق كلية حقوق الفيوم
|284.0
|تنسيق كلية الحقوق بورسعيد
|254.5
|تنسيق حقوق انتساب موجه عين شمس
|243.0
|تنسيق كلية حقوق دمياط
|283.0
|تنسيق كلية الحقوق انتساب موجه سوهاج
|254.0
|تنسيق حقوق شبين الكوم ج منوفية
|243.0
|تنسيق كلية حقوق بنى سويف
|275.5
|تنسيق كلية الحقوق بنها
|251.0
|تنسيق حقوق انتساب موجه حلوان
|240.5
|تنسيق كلية حقوق اسوان
|273.5
|تنسيق كلية الحقوق الزقازيق
|249.0
|تنسيق حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي
|240.0
|تنسيق كلية حقوق قنا جنوب الوادي
|266.5
|تنسيق كلية الحقوق انتساب موجه المنصوره
|247.0
|تنسيق حقوق انتساب م بنها
|239.5
|تنسيق كلية حقوق القاهره
|265.0
|تنسيق كلية الحقوق طنطا
|247.0
|حقوق انتساب موجه الاسكندريه
|239.0
|تنسيق كلية حقوق عين شمس
|263.5
|تنسيق كلية الحقوق انتساب موجه القاهره
|246.5
|حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
|238.5
|تنسيق كلية حقوق الاسكندريه
|258.0
|حقوق انتساب موجه جامعة السادات
|245.0
|حقوق المنصوره
|238.0
|تنسيق كلية حقوق انتساب موجه اسيوط
|238.0
|حقوق انتساب موجه الزقازيق
|237.5
|حقوق انتساب موجه طنطا
|238.0
التعليقات