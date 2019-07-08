تنسيق كلية صيدلة 2019 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم بجميع المحافظات “ازمة تكليف الصيادلة” تنسيق كليات 2019

نتابع معكم تنسيق كلية صيدلة 2019 وتوقعات تنسيق الصيدلة للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، ويسعي الطلاب لدخول كليات القمة في شعبة علمي علوم، ومن ضمن هذه الكليات الحكومية المميزة ذات الشأن كلية صيدلة، ويوجد 19 كلية حكومية في كافة المحافظات، وسنوافيكم بالحد الأدني للقبول في كلية صيدلة، والجدير بالذكر أن الكلية لا تحتاج إلي اختبارات قدرات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج الإخباري المصري المميز للمزيد من التفاصيل حول تنسيق الكليات 2019 وايضا الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم في الثانوية العامة المصرية للمرحلة الأولي والثانية والثالثة وتوقعات تنسيق العام الحالي وكيفية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق كلية صيدلة 2019

تنسيق كلية الصيدلة جامعة المنوفية 400.0 تنسيق كلية صيدله جامعة الزقازيق 397.5 تنسيق كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى 400.0 تنسيق كلية الصيدله جامعة القاهره 397.5 تنسيق كلية صيدلة جامعة الفيوم 99.0 تنسيق كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 397.5 تنسيق كلية الصيدلة جامعة السادات 99.0 تنسيق كلية الصيدله جامعة عين شمس 397.5 تنسيق كلية صيدله جامعة المنصوره 398.5 تنسيق كلية صيدلة جامعة اسيوط 397.5 تنسيق كلية صيدلة جامعة سوهاج 398.5 تنسيق كلية صيدله جامعة بنى سويف 397.5 تنسيق كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ 398.5 تنسيق صيدله الاسماعيليه جامعة قناة السويس 397.5 تنسيق كلية صيدلة جامعة المنيا 398.0 تنسيق كلية الصيدله جامعة حلوان 397.0 تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398.0 تنسيق كلية الصيدله جامعة الاسكندريه 397.0 تنسيق كلية الصيدله جامعة طنطا 398.0 _ _

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كلية صيدلة

والجدير بالذكر أنه هناك بالمجموع 43 كلية صيدلة حكومي وخاص، وعدد الخريجين يقترب من 15 ألف خريج سنويا، بزيادة 5 أضعاف عن المعدلات العالمية، ومصر بها 74 ألف صيدلة يعمل منها 60 ألفًا بشكل فاعل، وقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة بوادر أزمة في تكليف الصيادلة الخريجين في مصر، وقد قالت وزيرة الصحة أمام البرلمان: “بيدوني 16 ألف صيدلي.. أنا عايزة 3 آلاف”.