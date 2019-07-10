مؤشرات تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 حكومي وخاص “علمي علوم” مصروفات كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة تنسيق الكليات 2019

تتابعون تنسيق الكليات 2018 للعام الماضي وتوقعات تنسيق كلية علاج طبيعي 2018 2019 للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم للعام الدراسي الحالي 2018/2019، فقد تم الإعلان عن تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالفعل للعام الماضي ليكون 396.5 لجميع المحافظات، ويوجد 4 كليات علاج طبيعي حكومية، والعديد من الكليات الخاصة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول تنسيق علمي علوم لطلاب الثانوية العامة للعام الحالي، والجدير بالذكر أن كلية العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة لا تتطلب اختبارات قدرات، ويمكنكم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وسنوافيكم بالخطوات قربيا.

تنسيق كلية علاج طبيعي 2018 2019 للكليات الحكومية

تنسيق كلية علاج طبيعي قنا 396.5 تنسيق كلية علاج طبيعي القاهره 396.5 تنسيق كلية علاج طبيعي ج بنى سويف 396.5 تنسيق كلية علاج طبيعي ج كفر الشيخ 396.5

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تنسيق كلية علاج طبيعي للجامعات الخاصة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 90% جامعة 6 أكتوبر 90% جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 90% جامعة فاروس 90%

أقسام كلية العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية

قسم العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي قسم الميكانيكا الحيوية قسم العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والمسنين قسم العلاج الطبيعي لأمراض النساء و التوليد وجراحتها قسم العلاج الطبيعي للأمراض العصبية وجراحتها قسم العلاج الطبيعي للجراحة والحروق والتجميل قسم العلاج الطبيعي لاضطرابات الجهاز العضلي والحركي قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها

مصاريف كليات العلاج الطبيعي خاص

تم الإعلان بالفعل عن مصروفات الجامعات الخاصة لكلية علاج طبيعي، فقد جائت مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 38 الف جنيه، بينما كانت مصروفات جامعة 6 أكتوبر وأيضا مصروفات جامعة فاروس 36 الف جنيه، وفي النهاية تم الإعلان عن مصروفات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتكون 37 الف جنيه.