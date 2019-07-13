مؤشرات تنسيق كلية فنون تطبيقية 2019 بكل الجامعات “حلوان – بنها – دمياط – بني سويف” واماكن اختبارات القبول كلها

تتابعون في هذه المقالة مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة 2019 للعام الحالي لطلاب الثانوية العامة المصرية وكل ما تبحثون عنه حول التقديم لكليات الفنون الجميلة في جميع الجامعات المتاحة “حلوان – بنها – دمياط – بني سويف” للثانوية العامة للعام الحالي، فقد بدأ البحث بالفعل عن تنسيق الجامعات والكليات 2019 من طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية، والجدير بالذكر أن كلية الفنون التطبيقية تشترط علي المتقدمين اجتياز اختبارات القدرات، والتي لا يتم إعادتها لأي طالب، ومتطلبات اختبارات القبول بسيطة جدا، حيث يجب عليك إحضار ادواتك وهي “قلم رصاص، مسطرة، الوان جواش او مائية أو اقلام خشبية” وتم تحديد موعد الاختبارات رسميا، تابع المقالة لمعرفة الموعد.
مؤشرات تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2018
|تنسيق كلية فنون تطبيقية بنها
|381.5
|تنسيق كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان
|381
|تنسيق كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط
|377.5
|تنسيق كلية الفنون التطبيقية في بني سويف
|374
موعد اختبارات القدرات
قام مكتب التنسيق للجامعات بتحديد موعد اختبارات قبول فنون تطبيقية في كافة الجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بنى سويف) لكافة طلاب الثانوية العامة لتكون يوم 6 يوليو وحتي يوم 20 يوليو، وذلك تحت إشراف مكتب التنسيق 2019 في مصر، ويتم التقديم لطلاب علمي رياضة وعلمي علوم والشهادات المعادلة.
اقسام كليات الفنون الجميلة
- قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون.
- قسم الطباعة والنشر والتغليف.
- قسم الإعلان.
- قسم التصميم الداخلى والأثاث.
- قسم التصميم الصناعى.
- قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية.
- قسم المنتجات المعدنية والحلى.
- قسم الخزف.
- قسم الزجاج.
- قسم الزخرفة.
- قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم.
- قسم الغزل والنسيج والتريكو.
- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.
- قسم الملابس الجاهزة
تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية
|تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية حلوان
|لم يتم إعلانه
|تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية بني سويف
|لم يتم إعلانه
|تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية بنها
|لم يتم إعلانه
|تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية دمياط
|لم يتم إعلانه
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-
www.tansik.egypt.gov.eg القدرات || موعد اختبارات القدرات وخطوات حجز الامتحانات والكليات التي تتطلب اختبار ورسوم الامتحان
اماكن اختبارات القدرات للكليات فنون تطبيقية
|القاهرة – الجيزة
|كلية فنون تطبيقية بالجيرة جامعة حلوان
|الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الاسماعيلية
|كلية فنون تطبيقية جامعة بنها
|الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – كفر الشيخ – البحيرة
|كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط
|بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الاقصر – اسوان
|كلية الفنون التطبيقية في بني سويف
وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول تنسيق الكليات 2019 لطلاب الثانوية العامة والفنية والازهرية رسميا لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية والحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة.
أقسام فنون تطبيقية في الكليات الخاصة
|كلية فنون تطبيقية جامعة 6 أكتوبر
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|كلية فنون تطبيقية جامعة فاروس
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|كلية فنون تطبيقية الجامعة الألمانية
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|كلية فنون تطبيقية جامعة بدر
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|المعهد العالي للفنون التطبيقية
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|كلية فنون تطبيقية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب
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|كلية فنون تطبيقية أكاديمية القاهرة الجديدة
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نتيجة الثانوية العامة
يتم اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 اعتماد نتيجة الثانوية العامة تمهيد لإعلانها يوم الأحد، وفور الإعلان عن نتيجة الثانوية يتم الاستعلام عن تنسيق الجامعات، كما سيتم فتح باب التسجيل في رغبات الجامعات ونزول تنسيق جديد للعام الحالي.
التعليقات
هى بتاخد من79%؟؟؟؟؟
بتاخد من صنايع زخرفه تلت سنين بمجموع 86%
كيف اقدم فى الكورس وميعاد الاختبار
بتاخد من كام فنون القاهرة من صنايع
هو فى حضور محاضرات قبل الكورس
امنيه حياتى ادخل فنون تطبيقيه وانا خريجه دبلوم 2018 ومش عارفه المفروض اعمل اى ينفع اقدم فى اختبار القدرات مع العلم ان التنسيق بتاعنا بيتأخر جدا بعد الثانوى العام ولو نزلت فى تنسيقنا هينفع اقدم فيها وانا مش فى نفس السنه ياريت تفدونى بحاجه انا بجد نفسى اقدم فيها
واناا بردوو نفسي اخشهاا والله وخريج بردو دبلوم فني ٢٠١٨ بس هينفع نخشو السناادي معاهم ولي لا مش عاارف بقاا