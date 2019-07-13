مؤشرات تنسيق كلية فنون تطبيقية 2019 بكل الجامعات “حلوان – بنها – دمياط – بني سويف” واماكن اختبارات القبول كلها

تتابعون في هذه المقالة مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة 2019 للعام الحالي لطلاب الثانوية العامة المصرية وكل ما تبحثون عنه حول التقديم لكليات الفنون الجميلة في جميع الجامعات المتاحة “حلوان – بنها – دمياط – بني سويف” للثانوية العامة للعام الحالي، فقد بدأ البحث بالفعل عن تنسيق الجامعات والكليات 2019 من طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية، والجدير بالذكر أن كلية الفنون التطبيقية تشترط علي المتقدمين اجتياز اختبارات القدرات، والتي لا يتم إعادتها لأي طالب، ومتطلبات اختبارات القبول بسيطة جدا، حيث يجب عليك إحضار ادواتك وهي “قلم رصاص، مسطرة، الوان جواش او مائية أو اقلام خشبية” وتم تحديد موعد الاختبارات رسميا، تابع المقالة لمعرفة الموعد.

مؤشرات تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2018

تنسيق كلية فنون تطبيقية بنها 381.5 تنسيق كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان 381 تنسيق كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط 377.5 تنسيق كلية الفنون التطبيقية في بني سويف 374

موعد اختبارات القدرات

قام مكتب التنسيق للجامعات بتحديد موعد اختبارات قبول فنون تطبيقية في كافة الجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بنى سويف) لكافة طلاب الثانوية العامة لتكون يوم 6 يوليو وحتي يوم 20 يوليو، وذلك تحت إشراف مكتب التنسيق 2019 في مصر، ويتم التقديم لطلاب علمي رياضة وعلمي علوم والشهادات المعادلة.

اقسام كليات الفنون الجميلة

قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون. قسم الطباعة والنشر والتغليف. قسم الإعلان. قسم التصميم الداخلى والأثاث. قسم التصميم الصناعى. قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية. قسم المنتجات المعدنية والحلى. قسم الخزف. قسم الزجاج. قسم الزخرفة. قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم. قسم الغزل والنسيج والتريكو. قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز. قسم الملابس الجاهزة

تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية

تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية حلوان لم يتم إعلانه تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية بني سويف لم يتم إعلانه تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية بنها لم يتم إعلانه تنسيق الكليات 2019 الفنون التطبيقية دمياط لم يتم إعلانه

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اماكن اختبارات القدرات للكليات فنون تطبيقية

القاهرة – الجيزة كلية فنون تطبيقية بالجيرة جامعة حلوان الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الاسماعيلية كلية فنون تطبيقية جامعة بنها الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – كفر الشيخ – البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الاقصر – اسوان كلية الفنون التطبيقية في بني سويف

وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول تنسيق الكليات 2019 لطلاب الثانوية العامة والفنية والازهرية رسميا لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية والحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة.

أقسام فنون تطبيقية في الكليات الخاصة

كلية فنون تطبيقية جامعة 6 أكتوبر العلوم الأساسية

التصميم و الأثاث

الإعلان

التصوير الفوتغرافي والسينما

تصميم المنتجات. كلية فنون تطبيقية جامعة فاروس الديكور

الجرافيك

فنون الإعلام

التصوير

الأزياء و الملابس الجاهزة

التصميم الصناعي كلية فنون تطبيقية الجامعة الألمانية تصميم الجرافيك

التصميم الإعلامي

تصميم المنتجات. كلية فنون تطبيقية جامعة بدر التصميم الداخلي

الأثاث و المنسوجات

تصميم الوثائق

الجرافيك

تصميم المنتجات. المعهد العالي للفنون التطبيقية جرافيك

إعلان

ديكور

عمارة داخلية

الموضة

التصميم الصناعي كلية فنون تطبيقية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب العلوم الأساسية

السينما و المسرح

الجرافيك

فنون الإعلام

تصميم الملابس

التصميم الداخلي. كلية فنون تطبيقية أكاديمية القاهرة الجديدة الإعلان

الزخرفة

الملابس الجاهزة

التصميم الداخلى والأثاث

الطباعة والنشر والتغليف

النحت والتشكيل المعمارى والترميم

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

التصوير الفوتوغرافى والسينما والتليفزيون.

نتيجة الثانوية العامة

يتم اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 اعتماد نتيجة الثانوية العامة تمهيد لإعلانها يوم الأحد، وفور الإعلان عن نتيجة الثانوية يتم الاستعلام عن تنسيق الجامعات، كما سيتم فتح باب التسجيل في رغبات الجامعات ونزول تنسيق جديد للعام الحالي.