تنسيق كلية فنون تطبيقية 2019-2020 اقسام فنون تطبيقية بكافة الجامعات “حلوان – بنها – دمياط – بني سويف” والحد الأدني للقبول 2018

نتابع معكم كل ما يهمكم حول تنسيق كلية فنون جميلة 2019 للعام الحالي وكل ما تبحثون عنه حول التقديم لكليات الفنون الجميلة في جميع الجامعات المتاحة “حلوان – بنها – دمياط – بني سويف” للثانوية العامة للعام الحالي، فقد بدأ البحث بالفعل عن تنسيق الجامعات والكليات 2019 من طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية، والجدير بالذكر أن كلية الفنون التطبيقية تشترط علي المتقدمين اجتياز اختبارات القدرات، والتي لا يتم إعادتها لأي طالب، ومتطلبات اختبارات القبول بسيطة جدا، حيث يجب عليك إحضار ادواتك وهي “قلم رصاص، مسطرة، الوان جواش او مائية أو اقلام خشبية” وتم تحديد موعد الاختبارات، تابعونا للمزيد

تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2018 “يتم عليها تحديد توقعات التنسيق”

كلية فنون تطبيقية بنها 381.5 كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان 381 كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط 377.5 كلية الفنون التطبيقية في بني سويف 374

موعد اختبارات القدرات

قام مكتب التنسيق للجامعات بتحديد موعد اختبارات قبول فنون تطبيقية في كافة الجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بنى سويف) لكافة طلاب الثانوية العامة لتكون يوم 6 يوليو وحتي يوم 20 يوليو، وذلك تحت إشراف مكتب التنسيق 2019 في مصر، ويتم التقديم لطلاب علمي رياضة وعلمي علوم والشهادات المعادلة.

اقسام كليات الفنون الجميلة

قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون. قسم الطباعة والنشر والتغليف. قسم الإعلان. قسم التصميم الداخلى والأثاث. قسم التصميم الصناعى. قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية. قسم المنتجات المعدنية والحلى. قسم الخزف. قسم الزجاج. قسم الزخرفة. قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم. قسم الغزل والنسيج والتريكو. قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز. قسم الملابس الجاهزة

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اماكن اختبارات القدرات للكليات فنون تطبيقية