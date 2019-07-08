تنسيق معاهد الهندسة 2019 لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة والدبلومات الفنية “معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة”

نتابع معكم تنسيق معاهد الهندسة 2018 2019 وتوقعات تنسيق معهد هندسة للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة والدبلومات الفنية، ويحاول الطلاب الدخول إلي كليات الهندسة الحكومية إلا أنها لا تقبل أقل من 94%، لذا يلجأ الطلاب إلي المعاهد العالية للهندية والمعاهد الخاصة، وتنقسم المعاهد الهندسية إلى نوعان، معاهد خاصة بمجال الهندسة فقط، ومعاهد أخرى مشتركة مع تخصصات أخرى، وهذا بإختلاف تواجدهم بمحافظات عديدة داخل مصر، وسنوافيكم بالحد الأدني للقبول في المعاهد الهندسية لطلاب الثانوية العامة والفنية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار حول تنسيق الكليات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية.

تنسيق معاهد الهندسة 2019

تنسيق المعاهد الهندسية اعلي من 332.5

تنسيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368.0 تنسيق معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 تنسيق مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5 تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343.0 تنسيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5 تنسيق معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343.0 تنسيق معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5 تنسيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5 تنسيق معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359.0 تنسيق الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5 تنسيق معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 تنسيق معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5 تنسيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.0 تنسيق معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.0 تنسيق معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5 ع. هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336.0 تنسيق معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 تنسيق معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335.0 تنسيق معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5 تنسيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 332.5

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تنسيق معاهد هندسة اعلي من 311

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 332.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331.0 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330.0 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 320.0 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 320.0 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327.0 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6اكتوبر 320.0 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 316.5 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 316.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326.0 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 313.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324.0 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 311.5

معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة

هناك العديد من معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية، مثل معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم، معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي، الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي، المعهد العالي للهندسة المدينة والمعمارية في 15 مايو، معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا، معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، المعهد العالي للهندسة بيلبيس، المعهد العالي للهندسة بالشروق.

معهد العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس، معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت، معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بإمبابة، معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا، المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام بـ 6 أكتوبر، معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر، معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6 أكتوبر.

المعهد الكندي العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج، معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية، معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا – البحيرة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبري، المعهد العالي للهندسة والاتكنولوجيا بطنطا، معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا، معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب، الأكاديمية المصرية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

تنسيق معاهد الهندسة اعلي من 225