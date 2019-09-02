تنظيم ندوة للتوعية بالظواهر السلبية في المجتمع بجامعة عين شمس .. صور

فى ظل المبادرة التي قد قامت بإطلاقها وزارة التعليم العالي من أجل العمل على تطوير العشوائيات ، والتي تأتي تحت عناية وقيادة السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وفي إطار العمل من أجل تطبيق فلسفة جامعة عين شمس التي تحمل شعار ” جامعة بلا أسوار” ، والذي يتم من خلال تفعيل دور الجامعة في القيام بخدمة وتنمية وتطوير المجتمع المحيط بالجامعة ، تم العمل على تنظيم مبادرة للتوعية بالظواهر السلبية الموجودة بالمجتمع.







ندوة حول “الظواهر السلبية” بعين شمس

ومن الجدير بالذكر أن الندوة التوعوية حول “الظواهر السلبية” قد جاءت بتنظيم من قبل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس ، كما يذكر أن ذلك يأتي تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، وجاء ذلك تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى إشراف عام من قبل السيد الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ، وكذلك إشراف أستاذ سهيل حمزة أمين مساعد شئون القطاع ، ويذكر أن تلك الندوة التوعوية كانت قد جاءت بالتنسيق مع حى الوايلى تحت رئاسة العميد أركان حرب هانى محمد رضا.







كما تجدر الإشارة إلى قيام الأستاذة المهندسة الدكتورة فريدة فؤاد مليكة أستاذ مساعد صحة المجتمع في كلية التمريض بتقديم ندوة حول الظواهر السلبية المختلفة في المجتمع المصري ، فقامت بالعمل على توضيح معنى الظاهرة السلبية وأنواعها ، سواء كانت تلك الظواهر سلوكية مثل ظاهرة التنمر ، وظاهرة انتشار الكذب ، أو ظواهر سلوكية سلبية مثل ظاهرة السرقة ، كما قد أوضحت “فريدة فؤاد” أن بعض الظواهر السلبية الصحية مثل كل من ظاهرة التدخين ، وظاهرة العادات الغذائية السيئة ، ومدى خطورتها على الصحة ، كما قد أشارت أستاذ مساعد صحة المجتمع في كلية التمريض إلى ضرورة مواجهة الظواهر السلبية ، وأضحت طرق علاج تلك الظواهر.

ويذكر أنه في ختام تلك الندوة التوعوية تم القيام بفتح باب الحوار والأسئلة حول مختلف الظواهر السلبية ، وطرق التخلص منها ، كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الندوة تأتى ضمن مجموعة من الندوات التوعوية التي تحدث في عدد من المناطق المختلفة داخل حى الوايلى ، والتي تدور حول خطورة العديد من الظواهر مثل ظاهرة الزواج المبكر ، وظاهرة إدمان الإنترنت ومخاطرها ، بالإضافة إلى مشكلات المراهقة ، وظاهرة التنمر.







صور من الندوة التوعوية بعين شمس