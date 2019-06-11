“تهانينا” إعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية/ تعرف على النتيجة من البوابة الإلكترونية للأزهر

أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية، يسعدنا التواجد معكم اليوم عبر موقعنا المتميز “كلمة”، الذي يتابع أهم وأدق الأخبار وينقلها لكم وقت حدوثها، فنحن اليوم نقدم لكم نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث تم إعتمادهما منذ قليل بمعرفة وكيل الأزهر الشيخ “صالح جمعة”، وكانت نسبة النجاح في الشهادة الإبتدائية 72,22%، ونسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 65,22%.

موقع الأزهر الإلكتروني

يقوم موقع الأزهر الإلكتروني بعرض نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث تعتبر هذه الخدمة من ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها الموقع.

طريقة إستخراج النتيجة

يتم الدخول للموقع الإلكتروني للأزهر برقم جلوس الطالب.

ثم الضغط على إظهار النتيجة.

الإنتظار قليلاً حتي إظهار النتيجة.

أو الإتصال بالرقم الساخن 19493.

الشهادتين الإبتدائية والإعدادية 2019

تعتبر هاتين الشهادتين مراحل مهمة في حياة الطالب الأزهري، حيث يدرس عدد من العلوم المختلفة التي تنمي مداركه ومعارفه، لذلك يهتم الطلبة وأولياء أمورهم بالبحث عن النتيجة فور الإنتهاء من الإمتحانات التي قد إنتهت منذ فترة، وقد تمت في سهولة ويسر دون أي شكوي.

إعتماد الشهادتين الإبتدائية والإعدادية 2019

وكانت حالة القلق والترقب تحوم حول إعلان النتيجة، خاصةً بعد تأخر إعلانها الذي كان مقرر بالأمس، ولكن تم إعتمادها اليوم منذ قليل بمعرفة وكيل الأزهر “الشيخ صالح جمعة” الذي قدم التهنئة للطلبة الناجحين وأولياء أمورهم وتمني التوفيق للجميع، علي أن يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للأزهر، أو الإتصال بالخط الساخن 19493، وسوف يتم إرسالها بعد ذلك للمعاهد الأزهرية، وعلي كل طالب مراجعة المعهد التابع له للتأكد من النتيجة.