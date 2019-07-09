توجيهات جديدة بشأن المصروفات الدراسية للعام المقبل من التربية والتعليم.. ونتيجة العينة العشوائية للجبر والهندسة الفراغية

أصدرت وزراة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة المركزية للشئون المالية توجيها ماليا جديدا ، أرسلته إلى المدير العام للإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ويختص التوجيه الجديد بالتشديد على المديريات والإدارات التعليمية كافة، ألا يتم تحصيل رسوم العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 من أولياء الأمور أو أي مبالغ مالية حتى يتم الاعتماد النهائي للقرار الخاص برسوم الخدمات من وزير التربية والتعليم.

نص القرار:

بناء على خطاب سيادتكم بشأن استفسار العديد من المديريات والإدارات التعليمية، عما يتبع حيال تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب المتقدمين للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2019/ 2020، وهل يتم التحصيل مؤقتًا طبقًا للقرار الوازري الخاص بالعام 2018/ 2019، نحيط سيادتكم علمًا بأن:

انتهت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القرار الوزاري بشأن رسوم ومقابل الخدمات من أعمالها، وجرى تسليم المشروع لرئيس قطاع الأمانة العامة تمهيدًا للعرض على الوزير.

حال اعتماد وزير التربية والتعليم، قرار رسوم الخدمات، فإن جميع الرسوم الخاصة بالقرار السابق لجميع الصفوف الدراسية تم زيادتها.

حال اعتماد الوزير لقرار رسوم الخدمات فإن طرق سداد المصروفات الدراسية، جرى تغييرها وسدادها يكون عن طريق الدفع بماكينات فوري. لذا: برجاء التنبيه مشددًا على جميع المديريات والإدارات التعليمية بعدم تحصيل أي مبالغ، من أولياء الأمور بمصروفات العام الدراسي 2019- 2020، لحين اعتماد الوزير قرار رسوم الخدمات.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الجبر العشوائية

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء نتيجة العينة العشوائية الخاصة بأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي منذ أيام (الدور الأول).

88.6% نسبة نجاح العنية العشوائية في الجبر

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات: «يبلغ عدد أورقا العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية 4 آلاف و656 ورقة، وقد أسفرت النتيجة العشوائية عن نجاح 4 آلاف و126 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 88.6%».