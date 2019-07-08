توقعات تنسيق الثانوية الازهرية 2019 علمي بنين وبنات وجميع الكليات المتاحة لطلاب الازهر الشريف “هندسة، طب، علوم، لغات، تربية، شريعة وقانون وغيرهم”

نتابع معكم تنسيق الثانوية الازهرية 2019 ومعرفة توقعات تنسيق الصف الثالث الثانوي ازهر علمي للعام الجديد، وسنوافيكم بالحدود الدنيا لتنسيق الازهر 2019 للقبول في الكليات والجامعات المصرية، تابعونا علي موثع كلمة دوت اورج لمعرفة أهم التفاصيل حول نتيجة التنسيق وأيضا نتائج الثانوية الازهرية لامتحانات السنة النهائية من التعليم الازهري وكيفية تقديم التظلمات وجداول امتحانات الدور الثاني.
تنسيق الثانوية الازهرية 2019 علمي بنين
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تنسيق الثانوية الازهرية 2019 علمي بنات
الحد الأدني للقبول في كليات الازهر 2019
كليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94%، كليات طب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 درجة بنسبة 93%، كلية صيدلة القاهرة 601 درجة بنسبة 92,46 %، كلية صيدلة أسيوط 591,5 درجة بنسبة 91%، كلية هندسة بنين القاهرة وقنا 572 درجة بنسبة 88%، كليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 درجة بنسبة 95,46%، كلية أسنان القاهرة 618 درجة بنسبة 95.8%، كلية صيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 درجة بنسبة 94%، كلية هندسة بنات القاهرة 594 درجة بنسبة 91,38%، كلية تمريض بنات القاهرة 586 درجة بنسبة 90.15%.
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