توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 “tansik.egypt.gov.eg” للقبول بالجامعات .. روابط تنسيق 2018

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019، ينتظر الطلبة والطالبات انطلاق المرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات المصرية لعام 2019 ليعرفوا مصيرهم ومستقبلهم إلي أين ذاهب وقد اعتمد مجلس الجامعات الحكومية و الخاصة قواعد تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019 .

موعد المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2019:

ومن المتوقع أن انطلاق المرحلة الأولي من تنسيق المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات المصرية لعام 2019 اخر الأسبوع الجاري عبر بوابة الحكومة المصرية، والى الآن لم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات من طلبة الثانوية العامة سواء من الشعبة الأدبية أو العلمية.

توقعات تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات المصرية 2019:

ومن تنسيق عام 2018 يمكننا عزيزي الطالب أن نتوقع تنسيق القبول بالجامعات لعام 2019 ويمكن ان التنسيق قريب من تنسيق 2018 ولذلك نستعرض لك عزيزي الطالب أن روابط تنسيق 2018:

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 يوم السبت الموافق 13 يوليو وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 78% وقد تم إعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وهو الموقع الرسمي بالإضافة إلي موقع اليوم السابع والتي أخدت حق نشر النتيجة للطلبة، وقد هنأ وزير التربية والتعليم بنفسه أوائل الطلبة والتي بلغ عددهم لهذا العام 40 طالب وطالبة .