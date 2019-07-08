توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 “صناعي – زراعي – تجاري” نظام 3 و5 سنوات وخطوات معرفة النتيجة عبر الرابط المباشر للاستعلام

نتابع معكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب والتخصصات للثانوية الصناعية والزراعية والتجارية نظام ثلاث وخمس سنوات في جميع المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2019، فقد تم الإعلان بالفعل عن نتيجة الدبلومات الفنية واسماء الأوائل يوم الاثنين الأول من يوليو بعد طول انتظار، والآن يبحث الطلاب والطالبات عن الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة التي تناسب مجموعهم الكلي من الدرجات، وسنوافيكم بتفاصيل تنسيق الدبلومات 2019 في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يتم الاستعلام عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للعام الماضي، حيث أن تنسيق العام الحالي سيكون مشابه له، وربما اعلي قليلا نتيجة لارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي، ويتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة علمي وادبي لجميع الكليات والمعاهد ثم تحديد الأماكن الشاغرة لطلاب الدبلومات الفنية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

يمكنكم عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والثاني رسميا فور الإعلان عنها وإعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك لطلاب السنة النهائية من التعليم الثانوي الفني “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” نظان 3 و5 سنوات عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

متابعة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019

عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي. عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي. عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي. الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي. تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي. عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي. عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي. الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي: