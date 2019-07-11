توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 .. على رابط موقع بوابة الحكومة الإلكترونية tansik.egypt.gov.eg

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، يترقب الجميع تنسيق الدبلومات الفنية 2019، يعتبر التنسيق هو تحديد مصير الطالب وتحقيق طموحاته والاطمئنان من أن مجهوده لم يذهب هباء، الكل يسعى للتأكد والاطمئنان أن مجموعه يدخله المسار المحبب له الذي يسعى إلي تحقيقه، نحن علي وشك الاقتراب من الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2019، ويوجد الآن فقط توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من جميع الأقسام ( الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري).

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

قد أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين حضروا العام الحالي 253.15 طالب وطالبة، إن نسب النجاح في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 قد بلغت نسبة كبيرة جدا حوالي 86%، ينتظر الطلبة وأولياء الأمور التنسيق علي أحر من الجمر ومن المؤكد أن الكليات والمعاهد يتم القبول بها من خلال مجموع الطالب وعدد الأماكن المتاحة بكل كلية فلذا تعتبر هي مرحلة قلق كبيرة لدي الطلاب وأولياء الأمور، وفيما يلي توقعات بتنسيق الدبلومات الفنية من وحي تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2018.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد الفنية على مستوى الجمهورية في موقع أقصاة اخر الشهر الحالي وسوف يتم التقديم عبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وسوف يستمر التقديم لمدة أسبوع .

كيفية تسجيل رغبات التنسيق للدبلومات الفنية 2019

وبعد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية يدخل الطلبة والطالبات على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019،واتباع الخطوات التالية

مليء الرغبات واستكمال البيانات

شهادة الثانوية للدبلومات الفنية

رقم الدخول

ادخل الرقم السري الخاص بالطالب

الرقم التأكيدي

ومن هنا يكون قد تم استكمال جميع الخطوات وتسجيل الرغبات الخاصة لكل طالب للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية للدبلومات الفنية 2019 متمنين لكم عزيزي الطالب دوام النجاح التوفيق للجميع .