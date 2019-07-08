توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وموعد فتح التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد الحكومية

يبحث خريجي الدبلومات الفنية الحاصلين على أعلى الدرجات بنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وموعد فتح باب التقديم في التنسيق الإلكتروني وتقديم الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد لجميع الفئات والشعب” التجاري والصناعي والزراعي والفندقي”

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

يبحث الطلاب عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل طالب بعد معرفة النتيجة لكل الفئات والشعب، ولن تختلف نسبة النجاح كثيرا لهذا العام عن العام الماضي لذلك من المتوقع أن تكون درجات القبول في الكليات للعام الماضي متقاربة مع هذا العام ولا يختلف تنسيق الدبلومات الفنية 2019 كثيرا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يكون عليها منافسة كبيرة ويتم تحديد عدد طلاب معين فيختلف عندها درجات القبول ويرتفع التنسيق قليلاً ويمكنكم الأن متابعة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الماضي ومعرفة النسب التقريبية للمجموع الكلي والكليات المتاحة لكل الفئات والشُعب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

طريقة التقديم في التنسيق

يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها:

شهادة الثانوية ( القسم والشعبة ) للدبلومات الفنية

رقم الدخول

الرقم السري

الرقم التأكيدي

استكمال البيانات المطلوبة

موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني

لم يتم حتى الأن تحديد موعد فتح باب التنسيق لتقديم الرغبات لخريجي الدبلومات الفنية، ويمكنكم متابعة أخبار التنسيق وكل أخبار وزارة التربية والتعليم من خلال هذا المقال المُحدث باستمرار، ويمكنكم ترك تعليق بالمجموع الكلي للطالب لنقوم بالرد عليكم بالكليات والمعاهد المتاحة ومتابعة أخبار التنسيق.