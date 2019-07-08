توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وموعد فتح التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد الحكومية

يبحث خريجي الدبلومات الفنية الحاصلين على أعلى الدرجات بنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وموعد فتح باب التقديم في التنسيق الإلكتروني وتقديم الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد لجميع الفئات والشعب” التجاري والصناعي والزراعي والفندقي”
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية
يبحث الطلاب عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل طالب بعد معرفة النتيجة لكل الفئات والشعب، ولن تختلف نسبة النجاح كثيرا لهذا العام عن العام الماضي لذلك من المتوقع أن تكون درجات القبول في الكليات للعام الماضي متقاربة مع هذا العام ولا يختلف تنسيق الدبلومات الفنية 2019 كثيرا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يكون عليها منافسة كبيرة ويتم تحديد عدد طلاب معين فيختلف عندها درجات القبول ويرتفع التنسيق قليلاً ويمكنكم الأن متابعة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الماضي ومعرفة النسب التقريبية للمجموع الكلي والكليات المتاحة لكل الفئات والشُعب.
تنسيق الدبلومات الفنية 2018
|القسم والشعبة
|تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للعام الماضي
|شهادة صناعي نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة تجاري نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة زراعي نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة صناعي نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة تجاري نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة زراعي نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
طريقة التقديم في التنسيق
يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها:
- شهادة الثانوية ( القسم والشعبة ) للدبلومات الفنية
- رقم الدخول
- الرقم السري
- الرقم التأكيدي
- استكمال البيانات المطلوبة
موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني
لم يتم حتى الأن تحديد موعد فتح باب التنسيق لتقديم الرغبات لخريجي الدبلومات الفنية، ويمكنكم متابعة أخبار التنسيق وكل أخبار وزارة التربية والتعليم من خلال هذا المقال المُحدث باستمرار، ويمكنكم ترك تعليق بالمجموع الكلي للطالب لنقوم بالرد عليكم بالكليات والمعاهد المتاحة ومتابعة أخبار التنسيق.
التعليقات
هو بياخد من المجموع الكلى ولا المواد التحريريه
٥٢٢
حضرتك انا جايب ٧٩٪
ابنى جايب 80%عايزة أعرف إيه الكليه المتاحة أو المعاهد
انا اسمي محمد ناصر الثانوية الصناعية مجموع65 في المية انا نفسي اقدم علي الشرطة او معهد ضباط المتخصصين
السلام عليكم
محمد حسني المجموع 366 من 500
في تنسيق لدبلوم التلمذه الصناعيه
تم