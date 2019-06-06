توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر

ينتظر جميع طلاب المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور الاعلان عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية لمعرفة درجات القبول في المرحلة الثانوية العامة والثانوي الصناعي والفندقي وذلك بعد الانتهاء من النتائج ومعرفة الدرجات، ويتم تحديد التنسيق في المحافظات بناءً على درجات الطلاب وحاجة المدارس المتواجدة في المحافظة للطلاب وتكون النسب متقاربة بين المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة

يزداد البحث عن نتيجة التنسيق والدرجات المتوقعة لدخول الثانوية العامة من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات مصر بعد أن ظهرت النتيجة في المحافظات، ويتطلع الجميع إلى دخول الثانوية العامة وخوض المرحلة التعليمية الجديدة بعد الانتهاء من المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019.

توقعات تنسيق الثانوية العامة

لم يتم الاعلان رسمياً حتى الأن عن الدرجات المطلوبة لدخول الطلاب المرحلة الثانوية العامة في جميع المحافظات ومن المتوقع أن يتم الاعلان عنها رسميا خلال أسبوع وننشر لكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لدرجات القبول في الثانوية العامة في كل محافظات جمهورية مصر العربية:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي محافظة القاهرة 210 درجة محافظة الجيزة 205 درجة محافظة الإسكندرية 215 درجة محافظة الشرقية 225 درجة محافظة الدقهلية 235 درجة محافظة البحيرة 215 درجة محافظة القليوبية 215 درجة محافظة المنيا 200 درجة محافظة الغربية 230 درجة محافظة سوهاج 235 درجة محافظة أسيوط 210 درجة محافظة المنوفية 223 درجة محافظة قنا 205 درجة محافظة كفر الشيخ 220 درجة محافظة الفيوم 215 درجة محافظة بني سويف 210 درجة محافظة أسوان 210 درجة محافظة دمياط 215 درجة محافظة الإسماعيلية 210 درجة محافظة بورسعيد 220 درجة محافظة السويس 220 درجة محافظة الأقصر 192 درجة محافظة شمال سيناء 235 درجة محافظة مطروح 203 درجة محافظة البحر الأحمر 214 درجة محافظة الوادي الجديد 220 درجة محافظة جنوب سيناء 225 درجة محافظة شمال سيناء 235 درجة

تم تحديد هذه الدرجات بناءً على السنوات الماضية وهذه توقعات مبدئية لدرجات القبول في الثانوية العامة لعام 2019.

اعرف نتيجتك وترتيبك على المحافظة

يمكنك الأن الحصول على كشف وبيان بدرجات الشهادة الاعدادية من خلال موقع كلمة للنتائج الذي يتيح لكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ويتيح أيضا معرفة ترتيب الطالب على المدرسة وعلى المحافظة التابع لها.