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توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر

ينتظر جميع طلاب المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور الاعلان عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية لمعرفة درجات القبول في المرحلة الثانوية العامة والثانوي الصناعي والفندقي وذلك بعد الانتهاء من النتائج ومعرفة الدرجات، ويتم تحديد التنسيق في المحافظات بناءً على درجات الطلاب وحاجة المدارس المتواجدة في المحافظة للطلاب وتكون النسب متقاربة بين المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة

يزداد البحث عن نتيجة التنسيق والدرجات المتوقعة لدخول الثانوية العامة من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات مصر بعد أن ظهرت النتيجة في المحافظات، ويتطلع الجميع إلى دخول الثانوية العامة وخوض المرحلة التعليمية الجديدة بعد الانتهاء من المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019.

توقعات تنسيق الثانوية العامة

لم يتم الاعلان رسمياً حتى الأن عن الدرجات المطلوبة لدخول الطلاب المرحلة الثانوية العامة في جميع المحافظات ومن المتوقع أن يتم الاعلان عنها رسميا خلال أسبوع وننشر لكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لدرجات القبول في الثانوية العامة في كل محافظات جمهورية مصر العربية:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

تم تحديد هذه الدرجات بناءً على السنوات الماضية وهذه توقعات مبدئية لدرجات القبول في الثانوية العامة لعام 2019.

اعرف نتيجتك وترتيبك على المحافظة

يمكنك الأن الحصول على كشف وبيان بدرجات الشهادة الاعدادية من خلال موقع كلمة للنتائج الذي يتيح لكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ويتيح أيضا معرفة ترتيب الطالب على المدرسة وعلى المحافظة التابع لها.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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