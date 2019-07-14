توقعات تنسيق 2019| موعد انطلاق المرحلة الاولى ورابط موقع التنسيق الإلكتروني

توقعات تنسيق 2019 أعلنت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن المرحلة الأولى ستبدأ بعد 72 ساعة من ظهور النتيجة وأنها في اجتماع دائم حتى يتم فتح باب الرغبات وتحديد الحد الأدنى للشعب “علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي” وتستمر المرحلة لمدة 5 أيام والمرحلة الأولى تستقبل أكثر من 150 ألف طالب وبحسب التوقعات سيكون التنسيق هذا العام أكثر من العام الماضي نظرا لارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.

توقعات تنسيق 2019

صرح “سيد عطا” رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات أن باب التنسيق للكليات سيفتح يوم الاربعاء القادم وأشار أن الطالب يستطيع أن يسجل رغباته لى موقع التنسيق الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس أو التوجه الى معامل التنسيق للكليات وبالنسبة للتوقعات التنسيق فسيكون التنسيق هذا العام أعلى من العام الماضي نظرا لارتفاع المجاميع عن العام الماضي حيث من المتوقع أن يكون الحد الادني للمرحلة الاولى علمي علوم 96% وعلمي رياضة 93% وأدبي 81%.

خطوات تسجيل المرحلة الأولى للكليات 2019

تسجيل.

الدخول الى موقع التنسيق الإلكتروني

كما يمكنك معرفة تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 – 5 سنوات وموعد تسجيل الرغبات عبر رابط بوابة الحكومة المصرية.

كتابة الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك

واليكم تنسيق المرحلة الاولى العام الماضي.