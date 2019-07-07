توقع موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 / اعتمادها خلال أيام وعرضها على موقع الأزهر التعليمي

أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نتواجد معكم اليوم لمتابعة أخبار النتيجة وموعد اعلانها، حيث يذداد خلال هذه الفترة عملية البحث للتعرف على الجديد من أخبار النتيجة، فمنذ الإنتهاء من أداء الطلاب للإمتحانات في يوم السبت الموافق 29/6/2019، والجميع في انتظار اعلان النتيجة بفارغ الصبر ليطمنوا على مستقبلهم التعليمي، ويتم تحديد الكلية التي يسكملوا فيها مسيرتهم التعليمية.

الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتيجة، حيث مازال العمل على مراجعة وتدقيق الكنترولات بأوراق إجابات الطلاب مستمر، بالرغم من إعلان الشيخ “أحمد عبدالعظيم” رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، عن الإنتهاء من أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب، وذلك يوم السبت السادس من يوليو الجارى، وستم تحديد الموعد الرسمي لإعلان النتيجة فور الإنتهاء من تجهيزها وعرضها على وكيل الأزهر الشيخ “صالح عباس” لإعتمادها، واعلان الأوائل وموعد تقديم التظلمات وانتهائها وموعد امتحان الدور الثاني، وذلك في مؤتمر صحفي يعلن فيه هذه التفاصيل.

رابط التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

للتعرف على النتيجة يتم الدخول على رابط موقع الأزهر الإلكتروني.

ويتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم يتم الضغط على خانة بحث.

ويتم عرض النتيجة بالدرجات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

خاض 154954 طالب وطالبة بأفسام الشهادة الثانوية الأزهرية، بحيث كان عدد المتقدمين من القسم الادبي للإمتحانات “103067”، وكان عدد طلاب العلمى “51887” بالإضافة لعدد “155” طالب بمعهد العلوم الإسلامية، وكانت الإمتحانات تتم في هدوء دون شكوي، وبمتابعة مستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لتزليل العقبات للطلاب.

وقد وفرت مشيخة الأزهر خط ساخن للنتائج تحت رقم “19493”، الذي يكون متاح طوال الأربع والعشرين ساعة، ونتمني التوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء.