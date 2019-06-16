تصريحات وزارية عن موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 النهائي .. والطرق الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

صرحت مصادر مسئولة عن موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 بسبب التوتر والقلق الذي يسود في المجتمع المصري بين طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المنتهي 2018/2019، الذين خاضوا امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام التابلت الجديد، وكذلك أولياء الأمور الذين يزداد شغفهم يومًا تلو الآخر للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي حتى يطمئن قلبهم على مستقبل أبنائهم الدراسي وحتى من ليس أولاد في تلك المرحلة الدراسية يتابعون نتيجة أولى ثانوي 2019 لأنها التجربة الأولى من نوعها في مصر الذي تمت الامتحانات فيها على “التابلت”، ومن المفترض تعميمها على كافة المراحل الدراسية في السنوات الماضية.

صرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه طلب من كافة المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة أن يعلمه بكل ما يخص نتيجة أولى ثانوي 2019 وأوراق الامتحانات التي تم الانتهاء من تصحيحها عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] والخاص بوزارة التربية والتعليم.

حسبما ما أشارت إليه تصريحات مسؤولي التعليم، أن موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني من المتوقع أن تظهر في نهاية الأسبوع الجاري قد تكون في يومي الأربعاء أو الخميس وذلك بعدما كان محدد ظهورها يوم الأحد 16 يونيو ألا أنها لم تظهر بعد بسبب تأخر مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر عن إرسال نماذج الإحصاء الخاصة بنتائج الامتحانات للوزارة حتى يتم التصديق عليها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني

وفرت الوزارة ثلاث طرق من أجل الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، طمأنت الطلاب وأولياء الأمور للحد من قلقهم، طرق الاستعلام على نتيجة الصف الأول الثانوي على النحو الآتي:

متابعة كافة الرسائل الوزارية.

على الطالب كتابة الكود الخاص بجهاز التابلت في المواقع الرسمية التي يجهزها فريق الخاص بمنظومة IT لاسيما موقع وزارة التربية والتعليم .

. التوجه إلى المدرسة، حيث من المعلن عنه أن المديريات التعليمية سوف تعمل على توزيع نسخة ورقية من نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني للمدارس في كل محافظات مصر.

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وحسب التصريحات الأخيرة وبخصوص الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد، فإن الوزارة خيرتهم ما بين دخول الامتحان الثاني والذي تقرر عقده في شهر يوليو المقبل، أو الانتقال مباشرة للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما عن الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا على الحصول على 50% في مادة أو أكثر، فيجب عليهم إجبارياً دخول فرصة يوليو.