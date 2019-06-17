“متابعة” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 زراعي – صناعي – تجاري – فندقي بالاسم رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، ينتظر بفارغ صبر جميع طلاب الدبلومات الفنية “الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، والتمريض” ظهور النتيجة بفارغ صبر ومن خلال السطور القادمة سنتابع معا اخر أخبار لحظة بلحظة نتائج الدبلومات الفنية ومتابعة أعمال التصحيح .

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ولمتابعة أخبار النتائج يمكنك متابعة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني للتعرف على كل ما يخص النتائج

نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

وقد صرحت بوابة التعليم الفني المصرية أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر في موعد أقصاة منتصف يوليو 2019،وقد اعطي السيد النائب وزير التربية والتعليم الفني “السيد الجيوشي” توجيهاته بضرورة التروي في مراجعة أوراق الإجابات جيدا لتظهر النتيجة في افضل حال وسوف يتم فتح باب التظلمات بعد ظهور النتائج بأسبوع ولتقديم التظلمات على الطالب أن يقوم باتباع الخطوات اللازمة لقبول التظلم.

ومن الجدير بالذكر عزيزي الطالب انك سوف تجد في بعض الأوقات أن بوابة التعليم الفني لا تعمل بسبب كثرة الضغط عليه من قبل طلاب الدبلومات الفنية في وقت واحد لذلك عزيزي الطالب جرب الدخول اكثر من مرة في وقت لاحق .

وعند الإعلان رسميا عن النتيجة يمكنك الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم الجلوس في التعليقات اسفل المقال وسوف نرسل لك النتيجة بمجرد ظهورها واعلانها رسميا.

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في 20 يونيو 2019