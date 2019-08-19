جامعة الأزهر تعلن موعد تنسيق الكليات الأزهرية 2019

صرح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر اليوم الإثنين 19/8/2019 خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد في كلية التربية بنين، أنه تقرر إعلان تنسيق الكليات الأزهرية 2019 عقب إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية، من أجل مراعاة الحالة النفسية للطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، وكان للدكتور المحرصاوي تصريحات أخرى تتعلق بالتنسيق والجديد للعام الدراسي الجديد 2019/2020 سوف نوردها في السطور القادمة.

تصريحات رئيس جامعة الأزهر

وقال المحرصاوي في حديثه موضحًا بشأن برنامج الطب الموازي الذي تنفذه الكلية:

“أن برنامج الطب الموازي تنفذه الكلية من 9 سنوات، ولكنه كان للطلاب الوافدين والناطقين بغير اللغة العربية فقط، وتم عقد بروتوكول تعاون مع ماليزيا بسبب كثرة الطلاب حتى سمي بالبرنامج الماليزي، ثم بعد ذلك تم إطلاقه لجميع الطلاب المصريين والوافدين”.

وأضاف أن هذا البرنامج يقوم على نظام التحويل، والقبول فيه يتم بأعلى درجات التنسيق بحد أقصى 50 أو 75 طالبًا، وأن هذا البرنامج غير متاح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أما بشأن التعليم في كلية الصيدلة، فقد أشار المحرصاوي إلى أنه سيتم منح درجة البكالوريوس بعد 6 سنوات (5 للدراسة – وسنة للتدريب)، وسيكون ذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2019 /2020.

تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وأوضح الدكتور المحرصاوي بشأن تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر أنه بدأ تنسيق المدن الجامعية في القاهرة والأقاليم وجه بحري في طنطا، وقبلي في أسيوط يوم الأحد 4 أغسطس وسوف يستمر حتى 29 أغسطس للطلاب والطالبات القدامى في سنوات النقل المختلفة.

وأشار المحرصاوي لجهة تسكين الطلاب في المدينة الجامعية إلى أنه يشترط: