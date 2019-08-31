جامعة بني سويف تتعاون مع المحافظة ونقابة الزراعيين في مجال تطوير الإنتاج الزراعي‎

قام مجلس جامعة بني سويف تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن في جلسته رقم 174 والتي قد تم عقدها يوم 28 أغسطس 2019 ، بالموافقة على القيام بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مشترك بين كل من جامعة بني سويف ، وديوان عام المحافظة ، بالإضافة إلى نقابة الزراعيين ، من أجل العمل على تنفيذ مبادرة تهتم بالقيام بإعداد وتجهيز مهندسين زراعيين من أجل سوق العمل ، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإنتاج الزراعي في محافظة بني سويف.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمحافظة

ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول بين كل من جامعة بني سويف ، والمحافظة ، ونقابة الزراعيين ، قد جاء بسبب كون محافظة بني سويف واحدة من أهم المحافظات الزراعية الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية ، حيث تتميز المحافظة بقيامها بتصدير ما يزيد عن نسبة 40% من النباتات الطبية والعطرية ذات المستوى عالي الجودة.

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالإعلان عن كون الهدف من التعاون بين الجهات الثلاث ، أن يصبح المهندسين الزراعيين في محافظة بني سويف ، والخريجين الجدد على درجة عالية من الكفاءة والتميز ، ويتم العمل على تدريبهم على أحدث وأجدد التقنيات الزراعية من أجل أن يسايروا التطور السريع الذي يحدث في مجال الزراعة ، ويتم ذلك عن طريق وضع مجموعة من البرامج التدريبية التي تعمل على مساعدتهم من أجل تقديم أفضل الحلول التي تساعد في حل المشكلات العديدة التي تواجه الانتاج الزراعي في محافظة بني سويف.

كما قد أوضح السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن اشتراك أطراف الاتفاق في القيام بوضع خطط خاصة بعملية التنمية الاقتصادية ، وكذلك المشروعات الزراعية ، بالإضافة إلى القيام بوضع مجموعة من القواعد الخاصة بتطوير القوانين الزراعية داخل محافظة.

كما أشار السيد رئيس جامعة بني سويف أن لهذا التعاون دور كبير للغاية في المساهمة في العديد من برامج التعليم الزراعي ، والعمل على تطوير نظمه من أجل تلبية مختلف احتياجات المحافظة ، هذا بالإضافة إلى تشجع الابتكارات العلمية والتطبيقية التي تؤدي الى زيادة الانتاج ، وكذلك العمل على ربط البحث العلمي بواقع الانتاج والمشكلات المحلية الموجودة في السوق ، هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين أطراف الثلاثة .