جامعة عبدالله السالم.. تعرف على تخصصات كلية الحوسبة والنظم

مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، سوف تبدأ جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت، في استقبال الطلبة والطالبات لأول مرة، وهي بداية انطلاق منارة تعليمية جامعية جديد في الدولة، لتعمل جنبًا إلى جنب مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في تخريج كفاءات كويتية وطنية شابة، تُغطي كل متطلبات سوق العمل، كما ستقدم كفاءات في تخصصات جديدة وعصرية.

تخصصات جامعة عبدالله السالم كلية الحوسبة والنظم