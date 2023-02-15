جامعة عبدالله السالم.. تعرف على تخصصات كلية الحوسبة والنظم
مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، سوف تبدأ جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت، في استقبال الطلبة والطالبات لأول مرة، وهي بداية انطلاق منارة تعليمية جامعية جديد في الدولة، لتعمل جنبًا إلى جنب مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في تخريج كفاءات كويتية وطنية شابة، تُغطي كل متطلبات سوق العمل، كما ستقدم كفاءات في تخصصات جديدة وعصرية.
تخصصات جامعة عبدالله السالم كلية الحوسبة والنظم
- من تخصصات كلية الحوسبة والنظم في جامعة عبدالله السالم تخصص هندسة أنظمة وحاسب.
- تخصص هندسة البرمجيات.
- تخصص الأمن السبراني.
- علوم البيانات والذكاء الصناعي.
- هذا وتضم جامعة عبدالله السالم أربع كليات وهي: كلية الهندسة والطاقة، كلية الحوسبة والنظم، كلية الأعمال المعاصرة والرياضة، كلية الصحة والطب.