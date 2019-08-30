صور .. جامعة عين شمس تتصدر المراكز الأولى في الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية

قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بحضور حفل ختام الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية ، والتي قد تمت إقامتها في جامعة عين شمس ، ويذكر أن تلك الحفلة قد جاءت تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وجاء هذا الحفل بحضور لفيف من السادة العاملين بالجامعة ، والذي قد أتى من بينهم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وكذلك الأستاذ الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، والأستاذ الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور حمدى موسى منسق الدورة ، والأستاذ الدكتور محمد السيد امين كلية الزراعة ، وكذلك الأستاذ طارق أحمد مدير عام رعاية شباب الجامعة ، والأستاذة أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

ختام الدورة الكشفية القمية الثلاثين

ومن الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم كانت قد أعلنت حصول جامعة عين شمس على المستوى الاول في مختلف المجالات ، هذا بالإضافة إلى حصول كل من جامعة طنطا ، وجامعة القاهرة ، وجامعة قناة السويس ، وكذلك كل من جامعة الأزهر ودمياط و المنوفية على المستوى الأول فى جميع المجالات، كما قد تمكنت جامعة سوهاج من الحصول على المستوى الثاني ، بالإضافة إلى حصول جامعة المنصورة على المستوى الثاني في مجال الدين والحياة ، والمستوى الثالث في مهارات الحياة ، بالإضافة إلى حصولها على المستوى الأول في باقي المجالات.

كما قد تمكنت جامعة أسوان من الحصول على المستوى الثاني في مجال الدين والحياة ، والمستوى الثالث في مجال الفنون والآداب ، وكذلك المستوى الثاني في مجال الخدمة المجتمعية ، بالإضافة إلى ذلك فقد حصلت جامعة بنها على المستوى الثالث في مجال الصحة والرياضة ، والمستوى الأول في باقي المجالات ، أما فيما يخص جامعة السويس فقد تمكنت من الحصول على المستوى الثاني في مجال الفنون والآداب ، والمستوى الثالث في مجال مهارات الحياة ، بالإضافة إلى المستوى الأول في باقىي المجالات.

تكريم الطلاب في الدورة الكشفية الثلاثين

ومن الجدير بالذكر أن كل من الطالب محمد مصطفى من جامعة عين شمس ، والقائد عبد الرحمن أحمد من جامعة بورسعيد قد حصلا على درع ” القائد المثالى” ، كما قد حصل الطالب شريف خميس من جامعة الأزهر على درع ” المسامر المثالي” ، بالإضافة إلى حصول الطالب محمد خالد من جامعة القاهرة ، على درع “الجوال مثالى” ، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم اختيار جوال مثالي عن كل وفد قد قام بالمشاركة في القمة الكشفية ، وكذلك قد تم تكريم قادة الوفود المتميزين.

وعلى الجانب الآخر قد تم تكريم الهيكل التنظيمي للدورة الكشفية القمية الثلاثين في مختلف لجانه ، وكذلك اللجان المنظمة وقيادات الجوالة القدامى ، بالإضافة إلى تكريم كل من لجنة التحكيم ولجنة البرامج ، والقيام بتكريم مختلف الوفود التي قد قامت بالمشاركة في الدورة ، كما قد تم العمل على تكريم المشاركين من الوفود العربية من كل من المملكة العربية السعودية ، وتونس ، وليبيا.

وقام الاستاذ الدكتور أحمد جلال بتقديم خالص الشكر لمختلف قيادات الجامعة ، وكذلك قيادات الجوالة على حسن قيامهم بتنظيم الدورة وقدم الشكر لجميع أفراد الوفود لالتزامهم بالدورة ، وظهورهم بشكل مشرف و لائق في الدورة الكشفية القمية الثلاثين.

كما قد احتوى حفل الختام على العديد من كلمات الشكر والإشادة التي قد تم توجيهها في المؤتمر ، من قبل الأستاذ الدكتور حمدى موسى منسق الدورة ، وكذلك الأستاذ طارق أحمد ، والأستاذة أسماء ، بالإَضافة إلى ممثل الوفود العربية ، وقائد الدورة الكشفية القمية الثلاثين القائد إسلام سعيد ، وعدد من القيادات الكشفية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية كانت قد بدأت فاعلياتها منذ يوم 20 من شهر أغسطس الجارى حتى يوم 29 من نفس الشهر لعام 2019 ، وكان قد شارك بتلك الدورة ثلاث وفود عربية وهو الأمر الذي يعتبر لأول مرة ، هذا بالإضافة إلى مشاركة ١٤ جامعة مصرية.

صور من ختام الدورة الكشفية القمية الثلاثين