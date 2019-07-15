جامعة مصر الدولية تعلن عن المصروفات للعام الجديد تعرف على قيمة المصروفات والأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة وموقع التقديم بالجامعة

يبحث الطلاب دائماً عن الكليات الجيدة التي تقدم محتوي علمي متميز، وجامعة مصر الدولية تعتبر من أهم الجامعات الخاصة المصرية، التي تقدم تعليم جيد ويتطلع إليها الطلاب، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم كل تفاصيل التقديم بجامعة مصر الدولية، والمصروفات التي قررتها الجامعة لكل الكليات التابعة لها والمستندات المطلوبة للتقديم بالكلية.

أعلنت جامعة مصر الدولية عن المصروفات، المقررة للعام القادم 2019/2020 للكليات التابعة لها، وعن الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة لها، وأعلنت عن الرابط الخاص بالتقديم، لكي يتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بها في التقديم.

كيفية التقديم في جامعة مصر الدولية

يمكنكم التقديم في جامعة مصر الدولية من خلال موقع الصفحة الرسمية لموقع الجامعة

كما يمكنكم التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة([email protected])

تعرف على قيمة مصروفات كليات جامعة مصر الدولية

مصاريف كلية الطب:- 104 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة:- 84 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة وفن المعمار:- 70ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسب ونظم المعلومات:- 54 ألف جنيه.

مصاريف كلية الاقتصاد والإدارة:- 70ألف جنيه.

مصاريف كلية الألسن:- 50ألف جنيه.

مصاريف كلية الإعلام وعلوم الاتصال:- 70ألف جنيه.

تعرف علي المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة مصر الدولية