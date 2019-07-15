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جامعة 6 أكتوبر الخاصة تعلن 95% للطب البشري تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بالجامعة لجميع الكليات التابعة لها والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة

كتب طارق أبو زينةفي آخر تحديث
جامعة 6 أكتوبر الخاصة تعلن 95% للطب البشري تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بالجامعة لجميع الكليات التابعة لها والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن جامعة 6 أكتوبر الخاصة، التي يزداد البحث على مواقع الإنترنت عن تفاصيل التقديم فيها لتميزها وتقديمها محتوي علمي متميز، لذلك يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها، ونحن من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالجامعة، من الحد الأدنى لنسب الالتحاف بالكليات التابعة للجامعة وقيمة مصروفات كل كلية.

أعلنت جامعة 6 أكتوبر الخاصة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن التنسيق الخاص بالطلاب المصرين والرسوم الدراسية للعام القادم.

جامعة 6 أكتوبر الخاصة تعلن 95% للطب البشري تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بالجامعة لجميع الكليات التابعة لها والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة

تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات 6 أكتوبر ومصروفات كل كلية 

أسم الكلية الحد الأدنى للقبول بالكلية قيمة المصروفات بالكلية
كلية الطب البشري 95% 94250
كلية طب الأسنان 90% 71810
كلية الصيدلة 90% 58905
كلية العلاج الطبيعي 90% 51390
العلوم الطبية والتطبيقية 70% 33155
كلية الهندسة 80% 46230
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 70% 24575
كلية الفنون التطبيقية 70% 29735
كلية الإعلام وفنون الاتصال 60% 26650
كلية الاقتصاد والإدارة عربي – إنجليزي 60% 25360-37700
كلية اللغات والترجمة 60% 22610
كلية التربية إنجليزي، عربي 55%  14025  19635
كلية السياحة والفنادق 55% 15820
كلية التمريض 55% 18570

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة 6 أكتوبر

  • شهادة الثانوية العامة وبيان بدرجات الطالب المعتمدة من الإدارة التعليمية.
  • أصل شهادة الميلاد.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • نموزج 2 جند للذكور.
  • نموزج 6 جند للطلاب مواليد 98 وقبلها.

الصفحة الرسمية لجامعة 6 أكتوبر على موقع فيس بوك

شروط استرداد الطالب المصروفات الدراسية

في حالة لم تبدأ الدراسة يتم خصم 5% من القسط الأول، وفي حالة مرور يوم واحد على بداية الدراسة يتم خصم 25% من القسط الأول، وبعد مرور شهر من الدراسة لا يحق للطالب استرداد أي مبالغ مالية.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

 

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عن الكاتب

طارق أبو زينة

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