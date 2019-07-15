جامعة 6 أكتوبر الخاصة تعلن 95% للطب البشري تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بالجامعة لجميع الكليات التابعة لها والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن جامعة 6 أكتوبر الخاصة، التي يزداد البحث على مواقع الإنترنت عن تفاصيل التقديم فيها لتميزها وتقديمها محتوي علمي متميز، لذلك يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها، ونحن من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالجامعة، من الحد الأدنى لنسب الالتحاف بالكليات التابعة للجامعة وقيمة مصروفات كل كلية.

أعلنت جامعة 6 أكتوبر الخاصة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن التنسيق الخاص بالطلاب المصرين والرسوم الدراسية للعام القادم.

تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات 6 أكتوبر ومصروفات كل كلية

أسم الكلية الحد الأدنى للقبول بالكلية قيمة المصروفات بالكلية كلية الطب البشري 95% 94250 كلية طب الأسنان 90% 71810 كلية الصيدلة 90% 58905 كلية العلاج الطبيعي 90% 51390 العلوم الطبية والتطبيقية 70% 33155 كلية الهندسة 80% 46230 كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 70% 24575 كلية الفنون التطبيقية 70% 29735 كلية الإعلام وفنون الاتصال 60% 26650 كلية الاقتصاد والإدارة عربي – إنجليزي 60% 25360-37700 كلية اللغات والترجمة 60% 22610 كلية التربية إنجليزي، عربي 55% 14025 19635 كلية السياحة والفنادق 55% 15820 كلية التمريض 55% 18570

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة 6 أكتوبر

شهادة الثانوية العامة وبيان بدرجات الطالب المعتمدة من الإدارة التعليمية.

أصل شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

نموزج 2 جند للذكور.

نموزج 6 جند للطلاب مواليد 98 وقبلها.

الصفحة الرسمية لجامعة 6 أكتوبر على موقع فيس بوك

شروط استرداد الطالب المصروفات الدراسية

في حالة لم تبدأ الدراسة يتم خصم 5% من القسط الأول، وفي حالة مرور يوم واحد على بداية الدراسة يتم خصم 25% من القسط الأول، وبعد مرور شهر من الدراسة لا يحق للطالب استرداد أي مبالغ مالية.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.